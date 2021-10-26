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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756324612.html
Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах
С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:18
2021-10-26T15:18
распространение коронавируса
общество
забайкальский край
оренбургская область
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19.Он добавил, что по поручению президента они сегодня работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области.
https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html
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общество, забайкальский край, оренбургская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
15:18 26.10.2021
 
Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах

Мурашко заявил, что с сентября в 18 регионах работают выездные противоковидные бригады

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник у входа в "красную зону" Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19
Медицинский сотрудник у входа в красную зону Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани, где возобновлен прием пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19.
Он добавил, что по поручению президента они сегодня работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области.
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Распространение коронавирусаОбществоЗабайкальский крайОренбургская областьЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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