https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756324612.html

Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах

Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 26.10.2021

Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах

С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:18

2021-10-26T15:18

2021-10-26T15:18

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19.Он добавил, что по поручению президента они сегодня работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области.

https://ria.ru/20211026/immunitet-1756231845.html

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