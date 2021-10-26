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Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах
Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах
С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:18
2021-10-26T15:18
2021-10-26T15:18
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С сентября по настоящее время организованы выезды в 18 регионов бригад для поддержки борьбы с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19.Он добавил, что по поручению президента они сегодня работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области.
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Мурашко рассказал о работе выездных бригад для борьбы с COVID-19 в регионах
Мурашко заявил, что с сентября в 18 регионах работают выездные противоковидные бригады