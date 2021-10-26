https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756310791.html

Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных

Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных - РИА Новости, 26.10.2021

Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране увеличилось количество заболевших коронавирусом среди беременных. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:29

2021-10-26T14:29

2021-10-26T14:40

распространение коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране увеличилось количество заболевших коронавирусом среди беременных."Также особенностью этого сезона является увеличение количества беременных, которые заболели новой коронавирусной инфекцией", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, Центр акушерства и гинекологии по указанию министерства ведет мониторинг количества беременных, ведет агитацию за вакцинацию.

https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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