https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756310791.html
Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных
Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных - РИА Новости, 26.10.2021
Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране увеличилось количество заболевших коронавирусом среди беременных. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:29
2021-10-26T14:29
2021-10-26T14:40
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190204_0:233:3227:2048_1920x0_80_0_0_5cd537e45320d585b599d3fe3cfff779.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране увеличилось количество заболевших коронавирусом среди беременных."Также особенностью этого сезона является увеличение количества беременных, которые заболели новой коронавирусной инфекцией", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По словам министра, Центр акушерства и гинекологии по указанию министерства ведет мониторинг количества беременных, ведет агитацию за вакцинацию.
https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756190204_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_39f560fb0fe6142a82a184a58798a36d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:29 26.10.2021 (обновлено: 14:40 26.10.2021)
Мурашко заявил о росте числа заболевших COVID-19 среди беременных
Мурашко заявил о росте в России числа заболевших COVID-19 среди беременных