https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265081.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован России - 1106, за пандемию - 232 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:32

2021-10-26T11:32

2021-10-26T11:33

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован России - 1106, за пандемию - 232 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 106 смертей… За весь период по России умерло 232 775 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 86, Санкт-Петербурге - 72, Краснодарском крае - 40.

https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html

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2021

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