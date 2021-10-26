https://ria.ru/20211026/koronavirus-1756265081.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован России - 1106, за пандемию - 232 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:33
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338025_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_fb7dd6617628b2d328bcb9f65e0c7a1a.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей пациентов с COVID за сутки зафиксирован России - 1106, за пандемию - 232 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 106 смертей… За весь период по России умерло 232 775 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 86, Санкт-Петербурге - 72, Краснодарском крае - 40.
https://ria.ru/20211012/koronavirus-1754296295.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338025_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_469894cf02dbd9acbf7a57b4e9cc5800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 26.10.2021 (обновлено: 11:33 26.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировано 1106 смертей от COVID-19 за сутки, это новый антирекорд