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В России выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.10.2021
В России выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 446 до 8 316 019, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:32
2021-10-26T11:32
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 446 до 8 316 019, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 36 446 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 907 (8,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрировано 8 316 019 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,44%.
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В России выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом