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https://ria.ru/20211026/kontrakt-1756391869.html
Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа
Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа - РИА Новости, 26.10.2021
Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа
Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:47
2021-10-26T21:38
сша
германия
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
цены на нефть
оператор гтс украины
сергей макогон
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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал он в интервью сайту "ТСН".По его словам, Киев готов "хоть сегодня" подписать соглашение на десять-пятнадцать лет "с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". Россия на это предложение так и не ответила, заявил Макогон.Как уверен глава украинской компании, обещания сохранить транзит через Украину после запуска "Северного потока — 2", которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Он добавил, что нет документов, описывающих этот процесс."Для меня тоже сложно точно определить термин "использовать газ как оружие". По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и тому подобные", — указал Макогон.Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре — на срок до конца 2024 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что компания готова продолжать транзит и после этого периода, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.Летом ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором пообещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Они обозначили это как условие для работы "Северного потока — 2". В частности, Берлин обязуется использовать все рычаги, чтобы содействовать продлению контракта на срок до десяти лет. Если Москва будет использовать энергию как оружие против европейских стран, то ФРГ обязуется добиваться санкций против России, говорится в заявлении.
https://ria.ru/20211026/ukraina-1756339924.html
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германия
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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сша, германия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, цены на нефть, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
20:47 26.10.2021 (обновлено: 21:38 26.10.2021)
 
Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа

Глава "Оператора ГТС Украины" Макогон предложил Москве продлить контракт на транзит газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал он в интервью сайту "ТСН".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:25
В Киеве пообещали ответные шаги, если Россия перекроет поставки газа
По его словам, Киев готов "хоть сегодня" подписать соглашение на десять-пятнадцать лет "с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". Россия на это предложение так и не ответила, заявил Макогон.
Как уверен глава украинской компании, обещания сохранить транзит через Украину после запуска "Северного потока — 2", которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Он добавил, что нет документов, описывающих этот процесс.
"Для меня тоже сложно точно определить термин "использовать газ как оружие". По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и тому подобные", — указал Макогон.
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
15 сентября, 12:42Инфографика
Как изменился транзит российского газа через Украину за 30 лет
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Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре — на срок до конца 2024 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что компания готова продолжать транзит и после этого периода, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Летом ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором пообещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Они обозначили это как условие для работы "Северного потока — 2". В частности, Берлин обязуется использовать все рычаги, чтобы содействовать продлению контракта на срок до десяти лет. Если Москва будет использовать энергию как оружие против европейских стран, то ФРГ обязуется добиваться санкций против России, говорится в заявлении.
 
СШАГерманияГазпромАлексей МиллерСеверный поток — 2Цены на нефтьОператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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