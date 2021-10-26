https://ria.ru/20211026/kontrakt-1756391869.html

Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа

Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа - РИА Новости, 26.10.2021

Киев предложил Москве продлить контракт на транзит газа

Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:47

2021-10-26T20:47

2021-10-26T21:38

сша

германия

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

цены на нефть

оператор гтс украины

сергей макогон

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Украина предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал он в интервью сайту "ТСН".По его словам, Киев готов "хоть сегодня" подписать соглашение на десять-пятнадцать лет "с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". Россия на это предложение так и не ответила, заявил Макогон.Как уверен глава украинской компании, обещания сохранить транзит через Украину после запуска "Северного потока — 2", которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Он добавил, что нет документов, описывающих этот процесс."Для меня тоже сложно точно определить термин "использовать газ как оружие". По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и тому подобные", — указал Макогон.Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре — на срок до конца 2024 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что компания готова продолжать транзит и после этого периода, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.Летом ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором пообещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Они обозначили это как условие для работы "Северного потока — 2". В частности, Берлин обязуется использовать все рычаги, чтобы содействовать продлению контракта на срок до десяти лет. Если Москва будет использовать энергию как оружие против европейских стран, то ФРГ обязуется добиваться санкций против России, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756339924.html

сша

германия

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-26T20:47 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, германия, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, цены на нефть, оператор гтс украины, сергей макогон, россия