https://ria.ru/20211026/khakasiya-1756336429.html

В Хакасии отменят движение общественного транспорта на нерабочие дни

В Хакасии отменят движение общественного транспорта на нерабочие дни - РИА Новости, 26.10.2021

В Хакасии отменят движение общественного транспорта на нерабочие дни

Власти Хакасии в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября разрешат предприятиям общепита обслуживать клиентов только... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:10

2021-10-26T16:10

2021-10-26T17:37

распространение коронавируса

общество

республика хакасия

абакан

саяногорск

черногорск

здоровье - общество

валентин коновалов

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КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Власти Хакасии в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекцией с 28 октября по 7 ноября разрешат предприятиям общепита обслуживать клиентов только навынос и приостановят работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске, сообщил на странице в "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.Ранее президент Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19. Губернаторы, исходя из ситуации в регионе могут корректировать эти сроки. Ранее власти Хакасии заявляли, что дополнительные выходные устанавливать не будут, но все зависит от ситуации."Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно", — сказал глава региона во время прямого эфира в Instagram.Он отметил, что предприятия, которые не могут остановить процесс, должны перевести не менее половины сотрудников на удаленку.Говоря об ограничениях в сфере транспорта, Коновалов указал, что водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо сертификата о перенесенном заболевании в течение полугода."Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку", — добавил глава Хакасии.Он подчеркнул, что медучреждения будут функционировать в плановом режиме. Продолжится вакцинация от гриппа и COVID-19."В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период", - добавил Коновалов."Я прошу всех вдуматься, осознать наши общие задачи на ближайшие десять дней. Их две. Первая — реально разорвать цепочки распространения инфекции. Вторая — сформировать коллективный иммунитет. Эти две задачи нам нужно решить в первую очередь, чтобы выйти из критической ситуации", — заключил Коновалов.Также глава региона заявил, что количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд. Особенный дефицит с местами в реанимации: людей с тяжелым течением болезни в эту волну значительно больше. Он отметил, что жесткие меры нанесут ущерб экономике, но это та цена, которую придется заплатить ради положительного эффекта.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756063123.html

https://ria.ru/20211017/krasnoyarsk-1754929688.html

https://ria.ru/20211015/lokdaun-1754682892.html

республика хакасия

абакан

саяногорск

черногорск

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