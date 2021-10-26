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https://ria.ru/20211026/khakasiya-1756241869.html
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом - РИА Новости, 26.10.2021
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом
Ребенок, которого летом, по данным следователей, ранил из пневматического оружия девятилетний мальчик, скончался в больнице, сообщает пресс-служба управления СК РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:02
2021-10-26T09:02
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Ребенок, которого летом, по данным следователей, ранил из пневматического оружия девятилетний мальчик, скончался в больнице, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По данным следствия, девятилетний мальчик в Усть-Абанском районе Хакасии позвал в гости четырехлетнего соседа. Они зашли в сарай, где хранилась пневматическая винтовка отца. Старший мальчик взял оружие в руки и стал ее рассматривать – произошел выстрел. Младший ребенок был ранен в область головы и помещен в Абаканскую межрайонную клиническую больницу."Несмотря на проводимую на протяжении нескольких месяцев терапию спасти ребенка не удалось, он скончался 20 октября 2021 года", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что изначально в отношении 43-летнего жителя, который купил оружие и хранил его в незапертом сарае, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти ребенка решается вопрос о переквалификации дела о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20211022/novosibirsk-1755739467.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
09:02 26.10.2021
 
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом

В Хакасии умер девятилетний мальчик, которого ранили из пневматического оружия летом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Ребенок, которого летом, по данным следователей, ранил из пневматического оружия девятилетний мальчик, скончался в больнице, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, девятилетний мальчик в Усть-Абанском районе Хакасии позвал в гости четырехлетнего соседа. Они зашли в сарай, где хранилась пневматическая винтовка отца. Старший мальчик взял оружие в руки и стал ее рассматривать – произошел выстрел. Младший ребенок был ранен в область головы и помещен в Абаканскую межрайонную клиническую больницу.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 10:14
В Новосибирске рассказали об инциденте с девочкой, которой повредили глаз
"Несмотря на проводимую на протяжении нескольких месяцев терапию спасти ребенка не удалось, он скончался 20 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что изначально в отношении 43-летнего жителя, который купил оружие и хранил его в незапертом сарае, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти ребенка решается вопрос о переквалификации дела о причинении смерти по неосторожности.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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В Югре в больнице ребенка ранили в голову из травматического оружия
 
ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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