https://ria.ru/20211026/khakasiya-1756241869.html
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом - РИА Новости, 26.10.2021
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом
Ребенок, которого летом, по данным следователей, ранил из пневматического оружия девятилетний мальчик, скончался в больнице, сообщает пресс-служба управления СК РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:02
2021-10-26T09:02
2021-10-26T09:02
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Ребенок, которого летом, по данным следователей, ранил из пневматического оружия девятилетний мальчик, скончался в больнице, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.По данным следствия, девятилетний мальчик в Усть-Абанском районе Хакасии позвал в гости четырехлетнего соседа. Они зашли в сарай, где хранилась пневматическая винтовка отца. Старший мальчик взял оружие в руки и стал ее рассматривать – произошел выстрел. Младший ребенок был ранен в область головы и помещен в Абаканскую межрайонную клиническую больницу."Несмотря на проводимую на протяжении нескольких месяцев терапию спасти ребенка не удалось, он скончался 20 октября 2021 года", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что изначально в отношении 43-летнего жителя, который купил оружие и хранил его в незапертом сарае, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. После смерти ребенка решается вопрос о переквалификации дела о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20211022/novosibirsk-1755739467.html
https://ria.ru/20211022/ranenie-1755871843.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Хакасии умер ребенок, которого ранили из пневматического оружия летом
В Хакасии умер девятилетний мальчик, которого ранили из пневматического оружия летом