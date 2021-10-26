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Липецкая область
https://ria.ru/20211026/kapremont-1756253597.html
В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия
В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия - РИА Новости, 26.10.2021
В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия
Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:32
2021-10-26T10:32
липецкая область
елец
липецк
капремонт
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, комплекс работ проведут в четырех зданиях в Ельце, двух в Липецке и по одному в Лебедяни и Чаплыгине. Планируется обновить инженерные сети, крышу, фасад и фундамент зданий.Артамонов отметил, что объекты культурного наследия – это самая сложная категория домов для проведения капитального ремонта, и к их восстановлению необходимо применять особые подходы. В региональную программу капитального ремонта включены более 80 таких зданий."Обширное культурное наследие – это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений", – сказал Артамонов.
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елец, липецк, капремонт, игорь артамонов
10:32 26.10.2021
 

В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, комплекс работ проведут в четырех зданиях в Ельце, двух в Липецке и по одному в Лебедяни и Чаплыгине. Планируется обновить инженерные сети, крышу, фасад и фундамент зданий.
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Артамонов отметил, что объекты культурного наследия – это самая сложная категория домов для проведения капитального ремонта, и к их восстановлению необходимо применять особые подходы. В региональную программу капитального ремонта включены более 80 таких зданий.
"Обширное культурное наследие – это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецЛипецкКапремонтИгорь Артамонов
 
 
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