https://ria.ru/20211026/kapremont-1756253597.html

В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия

В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия - РИА Новости, 26.10.2021

В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия

Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:32

2021-10-26T10:32

2021-10-26T10:32

липецкая область

елец

липецк

капремонт

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, комплекс работ проведут в четырех зданиях в Ельце, двух в Липецке и по одному в Лебедяни и Чаплыгине. Планируется обновить инженерные сети, крышу, фасад и фундамент зданий.Артамонов отметил, что объекты культурного наследия – это самая сложная категория домов для проведения капитального ремонта, и к их восстановлению необходимо применять особые подходы. В региональную программу капитального ремонта включены более 80 таких зданий."Обширное культурное наследие – это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211025/servis-1756131255.html

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елец, липецк, капремонт, игорь артамонов