https://ria.ru/20211026/kapremont-1756253597.html
В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия
В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия - РИА Новости, 26.10.2021
В Липецкой области проведут капремонт в домах-объектах культаследия
Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:32
2021-10-26T10:32
2021-10-26T10:32
липецкая область
елец
липецк
капремонт
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_0:211:3180:2000_1920x0_80_0_0_f0229faca432593cfc0d7d8f3ba43bf6.jpg
ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт восьми домов - объектов культурного наследия запланирован в Липецкой области на 2022 год, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, комплекс работ проведут в четырех зданиях в Ельце, двух в Липецке и по одному в Лебедяни и Чаплыгине. Планируется обновить инженерные сети, крышу, фасад и фундамент зданий.Артамонов отметил, что объекты культурного наследия – это самая сложная категория домов для проведения капитального ремонта, и к их восстановлению необходимо применять особые подходы. В региональную программу капитального ремонта включены более 80 таких зданий."Обширное культурное наследие – это наше богатство, наши исторические корни, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211025/servis-1756131255.html
елец
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735275898_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4938ddf1b2fce977772fee5ca4ad89e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецк, капремонт, игорь артамонов