https://ria.ru/20211026/granty-1756281672.html
Ивановские власти поддержат грантами 40 НКО
Ивановские власти поддержат грантами 40 НКО - РИА Новости, 26.10.2021
Ивановские власти поддержат грантами 40 НКО
В Ивановской области определены социально ориентированные некоммерческие организации – получатели грантовой поддержки, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:45
2021-10-26T12:45
2021-10-26T12:45
ивановская область
иваново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ИВАНОВО, 26 окт – РИА Новости. В Ивановской области определены социально ориентированные некоммерческие организации – получатели грантовой поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Грантовую поддержку в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов получат более 40 некоммерческих организаций Ивановской области. На эти цели из бюджета Ивановской области в 2021 году выделены 20 миллионов рублей. При этом впервые десять миллионов рублей из этой суммы были предоставлены региону Фондом президентских грантов в качестве софинансирования", – сообщил собеседник агентства.Он добавил, что проекты обладателей грантов носят разноплановый характер и направлены на поддержку добровольчества, защиту семьи и детства, развитие образования, культуры и искусства, краеведения и других сфер.Проекты НКО будут реализовываться в 2021–2023 годах.
https://ria.ru/20211022/kredit-1755796803.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново
ИВАНОВО, 26 окт – РИА Новости.
В Ивановской области
определены социально ориентированные некоммерческие организации – получатели грантовой поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Грантовую поддержку в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов получат более 40 некоммерческих организаций Ивановской области. На эти цели из бюджета Ивановской области в 2021 году выделены 20 миллионов рублей. При этом впервые десять миллионов рублей из этой суммы были предоставлены региону Фондом президентских грантов в качестве софинансирования", – сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что проекты обладателей грантов носят разноплановый характер и направлены на поддержку добровольчества, защиту семьи и детства, развитие образования, культуры и искусства, краеведения и других сфер.
Проекты НКО будут реализовываться в 2021–2023 годах.