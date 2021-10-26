https://ria.ru/20211026/granty-1756281672.html

Ивановские власти поддержат грантами 40 НКО

Ивановские власти поддержат грантами 40 НКО - РИА Новости, 26.10.2021

Ивановские власти поддержат грантами 40 НКО

В Ивановской области определены социально ориентированные некоммерческие организации – получатели грантовой поддержки, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:45

2021-10-26T12:45

2021-10-26T12:45

ивановская область

иваново

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ИВАНОВО, 26 окт – РИА Новости. В Ивановской области определены социально ориентированные некоммерческие организации – получатели грантовой поддержки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Грантовую поддержку в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов получат более 40 некоммерческих организаций Ивановской области. На эти цели из бюджета Ивановской области в 2021 году выделены 20 миллионов рублей. При этом впервые десять миллионов рублей из этой суммы были предоставлены региону Фондом президентских грантов в качестве софинансирования", – сообщил собеседник агентства.Он добавил, что проекты обладателей грантов носят разноплановый характер и направлены на поддержку добровольчества, защиту семьи и детства, развитие образования, культуры и искусства, краеведения и других сфер.Проекты НКО будут реализовываться в 2021–2023 годах.

https://ria.ru/20211022/kredit-1755796803.html

иваново

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иваново