https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756349151.html

Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей

Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей - РИА Новости, 26.10.2021

Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей

Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров ввели дополнительные смены для сотрудников и увеличили объёмы выпуска продукции в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:05

2021-10-26T17:05

2021-10-26T17:05

экономика

здоровье - общество

руспродсоюз

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров ввели дополнительные смены для сотрудников и увеличили объёмы выпуска продукции в преддверии нерабочей недели в РФ, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").В прошлую среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября."Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе. Задержек с поставками товаров и дефицита товаров на полке (даже временного) мы не прогнозируем", - отметил глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.В ассоциации пояснили, что меры, предпринятые производителями, призваны обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в магазины в ходе нерабочих дней в РФ."Мы призываем торговые сети и маркетплейсы в эти дни также обеспечить быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости, с чётким оформлением заказов, документов по приемке, во избежание спорных ситуаций, задержек и штрафных санкций", - сказал Востриков.

https://ria.ru/20211025/produkty-1756192879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, здоровье - общество, руспродсоюз, коронавирус в россии