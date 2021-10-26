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Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей
Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей - РИА Новости, 26.10.2021
Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей
Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров ввели дополнительные смены для сотрудников и увеличили объёмы выпуска продукции в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:05
2021-10-26T17:05
экономика
здоровье - общество
руспродсоюз
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров ввели дополнительные смены для сотрудников и увеличили объёмы выпуска продукции в преддверии нерабочей недели в РФ, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").В прошлую среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября."Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе. Задержек с поставками товаров и дефицита товаров на полке (даже временного) мы не прогнозируем", - отметил глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.В ассоциации пояснили, что меры, предпринятые производителями, призваны обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в магазины в ходе нерабочих дней в РФ."Мы призываем торговые сети и маркетплейсы в эти дни также обеспечить быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости, с чётким оформлением заказов, документов по приемке, во избежание спорных ситуаций, задержек и штрафных санкций", - сказал Востриков.
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экономика, здоровье - общество, руспродсоюз, коронавирус в россии
17:05 26.10.2021
 
Производители продуктов увеличили объем выпуска перед нерабочей неделей

Поставщики продовольствия увеличили объемы выпуска продукции перед нерабочей неделей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПродавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве
Продавец раскладывает товар на ярмарке выходного дня в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров ввели дополнительные смены для сотрудников и увеличили объёмы выпуска продукции в преддверии нерабочей недели в РФ, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз").
В прошлую среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России продлятся с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.
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"Российские пищевые предприятия заранее перешли на круглосуточный режим работы, вывели дополнительный персонал для производства и доставки заказов в сети и полностью готовы удовлетворить повышенный спрос на нерабочей неделе. Задержек с поставками товаров и дефицита товаров на полке (даже временного) мы не прогнозируем", - отметил глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков.
В ассоциации пояснили, что меры, предпринятые производителями, призваны обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в магазины в ходе нерабочих дней в РФ.
"Мы призываем торговые сети и маркетплейсы в эти дни также обеспечить быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости, с чётким оформлением заказов, документов по приемке, во избежание спорных ситуаций, задержек и штрафных санкций", - сказал Востриков.
 
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