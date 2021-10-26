https://ria.ru/20211026/ekologiya-1756331730.html

Провинция Аргентины хочет перевести все заповедники на солнечную энергию

Провинция Аргентины хочет перевести все заповедники на солнечную энергию - РИА Новости, 26.10.2021

Провинция Аргентины хочет перевести все заповедники на солнечную энергию

Аргентинская провинция Чубут, куда каждый год приезжают тысячи туристов, хочет перевести на солнечную энергию все охраняемые территории и заповедники, сообщил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:47

2021-10-26T15:47

2021-10-26T17:31

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Аргентинская провинция Чубут, куда каждый год приезжают тысячи туристов, хочет перевести на солнечную энергию все охраняемые территории и заповедники, сообщил РИА Новости замминистра по охране природы провинции Серхио Касин.Чубут - единственное место в Аргентине, где можно вблизи увидеть китов, следить за охотой косаток на морских львов и буквально на расстоянии двух шагов понаблюдать за жизнью пингвинов. Поэтому вопрос об использовании чистой энергии стоит довольно остро."Мы сейчас начали реализацию плана… грядут перемены. Раньше солнечные панели использовались только для жилья, а теперь мы их применяем для инфраструктуры (охраняемых зон)", - сказал он.Касин пояснил, что заповедные зоны находятся достаточно далеко от городов, поэтому тянуть к ним линии линии электропередачи не представляется возможным."Идея состоит в том, чтобы вся энергия, которую используют на охранных территориях, была энергией солнца", - сказал Касин.Он добавил, что использование, например, энергии ветра не подходит для этих зон, поскольку ветряки вредят птицам.

https://ria.ru/20210727/urfu-1742898089.html

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в мире, экология, аргентина, латинская америка, новости - туризм