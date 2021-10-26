https://ria.ru/20211026/edinaya_rossiya-1756253164.html

В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд

В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд - РИА Новости, 26.10.2021

В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд

Третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря, однако голосование по дате проведения... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:29

2021-10-26T10:29

2021-10-26T12:38

политика

москва

единая россия

сергей перминов

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря, однако голосование по дате проведения съезда ещё не состоялось, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов."Решение о дате проведения очередного этапа съезда принимается коллегиальным органом. Как только состоится обсуждение и голосование по вопросу, будет ясна дата. Точно определено, что третий этап съезда будет приурочен к юбилейной дате - 20-летию со дня основания партии "Единая Россия", которое традиционно отмечается 1 декабря", - сказал Перминов.Уточняется, что это будет третий этап XX съезда партии. Первый этап съезда прошел 19 июня, на котором были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап прошёл 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.Учредительный съезд партии "Единая Россия" состоялся в Москве 1 декабря 2001 года. Начало процессу создания Всероссийской политической партии "Единая Россия" было положено совместным политическим заявлением лидеров партий "Единство" и "Отечество" Сергея Шойгу и Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля 2001 года.1 декабря 2001 года в Москве на III съезде Общероссийской общественной организации "Союз "Единство и Отечество" делегаты единогласно приняли решение о преобразовании общественной организации "Союз "Единство и Отечество" во Всероссийскую партию "Единство и отечество" – Единая Россия". Сопредседателями высшего совета партии были избраны Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев.

https://ria.ru/20210619/er-1737687851.html

https://ria.ru/20210921/partiya-1750148742.html

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политика, москва, единая россия, сергей перминов