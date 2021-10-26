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В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд
В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд - РИА Новости, 26.10.2021
В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд
Третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря, однако голосование по дате проведения... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:29
2021-10-26T12:38
политика
москва
единая россия
сергей перминов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря, однако голосование по дате проведения съезда ещё не состоялось, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов."Решение о дате проведения очередного этапа съезда принимается коллегиальным органом. Как только состоится обсуждение и голосование по вопросу, будет ясна дата. Точно определено, что третий этап съезда будет приурочен к юбилейной дате - 20-летию со дня основания партии "Единая Россия", которое традиционно отмечается 1 декабря", - сказал Перминов.Уточняется, что это будет третий этап XX съезда партии. Первый этап съезда прошел 19 июня, на котором были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап прошёл 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.Учредительный съезд партии "Единая Россия" состоялся в Москве 1 декабря 2001 года. Начало процессу создания Всероссийской политической партии "Единая Россия" было положено совместным политическим заявлением лидеров партий "Единство" и "Отечество" Сергея Шойгу и Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля 2001 года.1 декабря 2001 года в Москве на III съезде Общероссийской общественной организации "Союз "Единство и Отечество" делегаты единогласно приняли решение о преобразовании общественной организации "Союз "Единство и Отечество" во Всероссийскую партию "Единство и отечество" – Единая Россия". Сопредседателями высшего совета партии были избраны Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев.
https://ria.ru/20210619/er-1737687851.html
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политика, москва, единая россия, сергей перминов
10:29 26.10.2021 (обновлено: 12:38 26.10.2021)
 
В "Единой России" рассказали, когда проведут юбилейный съезд

Замсекретаря генсовета ЕР Перминов: съезд приурочат к 20-летию партии, точной даты еще нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
Члены партии Единая Россия в штабе общественной поддержки партии Единая Россия по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Третий этап съезда "Единой России" приурочат к 20-летию с даты создания партии, оно традиционно отмечается 1 декабря, однако голосование по дате проведения съезда ещё не состоялось, рассказал РИА Новости замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Сергей Перминов.
"Решение о дате проведения очередного этапа съезда принимается коллегиальным органом. Как только состоится обсуждение и голосование по вопросу, будет ясна дата. Точно определено, что третий этап съезда будет приурочен к юбилейной дате - 20-летию со дня основания партии "Единая Россия", которое традиционно отмечается 1 декабря", - сказал Перминов.
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 14:16
В Москве начался предвыборный съезд "Единой России"
Уточняется, что это будет третий этап XX съезда партии. Первый этап съезда прошел 19 июня, на котором были утверждены предвыборные списки и "федеральная пятерка". Второй этап прошёл 24 августа, где была окончательно утверждена народная программа.
Учредительный съезд партии "Единая Россия" состоялся в Москве 1 декабря 2001 года. Начало процессу создания Всероссийской политической партии "Единая Россия" было положено совместным политическим заявлением лидеров партий "Единство" и "Отечество" Сергея Шойгу и Юрия Лужкова об интеграции от 12 апреля 2001 года.
1 декабря 2001 года в Москве на III съезде Общероссийской общественной организации "Союз "Единство и Отечество" делегаты единогласно приняли решение о преобразовании общественной организации "Союз "Единство и Отечество" во Всероссийскую партию "Единство и отечество" – Единая Россия". Сопредседателями высшего совета партии были избраны Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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