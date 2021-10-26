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Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК
Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2021
Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК
ЛНР просит главу миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер обеспечить соблюдение прав задержанного украинскими силовиками офицера... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:14
2021-10-26T12:14
в мире
киев
оон
луганск
луганская народная республика
обсе
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. ЛНР просит главу миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер обеспечить соблюдение прав задержанного украинскими силовиками офицера представительства республики в СЦКК Андрея Косяка.Ранее руководитель представительства самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко обвинил Киев в оказании психологического давления на Косяка."Мы обращаемся к главе миссии Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине с призывом обеспечить соблюдение прав похищенного украинской спецслужбой представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка", - сказал Филипоненко журналистам.По его словам, Киев продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, "при этом пытаясь обеспечить видимость легитимности своих действий".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
https://ria.ru/20211026/ukraina-1756266898.html
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в мире, киев, оон, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, михаил филипоненко
12:14 26.10.2021
 
Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК

Луганск обратился к ООН с призывом обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. ЛНР просит главу миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер обеспечить соблюдение прав задержанного украинскими силовиками офицера представительства республики в СЦКК Андрея Косяка.
Ранее руководитель представительства самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко обвинил Киев в оказании психологического давления на Косяка.
Сотрудник совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
11:37
Луганск обвинил Киев в давлении на задержанного офицера в СЦКК
"Мы обращаемся к главе миссии Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине с призывом обеспечить соблюдение прав похищенного украинской спецслужбой представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка", - сказал Филипоненко журналистам.
По его словам, Киев продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, "при этом пытаясь обеспечить видимость легитимности своих действий".
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 12:12
Захват наблюдателя СЦКК планировался заранее, заявил глава МИД ЛНР
 
В миреКиевООНЛуганскЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСЦККСитуация в ДНР и ЛНРМихаил Филипоненко
 
 
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