https://ria.ru/20211026/donbass-1756273561.html

Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК

Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК - РИА Новости, 26.10.2021

Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК

ЛНР просит главу миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер обеспечить соблюдение прав задержанного украинскими силовиками офицера... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:14

2021-10-26T12:14

2021-10-26T12:14

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. ЛНР просит главу миссии ООН по правам человека на Украине Матильду Богнер обеспечить соблюдение прав задержанного украинскими силовиками офицера представительства республики в СЦКК Андрея Косяка.Ранее руководитель представительства самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко обвинил Киев в оказании психологического давления на Косяка."Мы обращаемся к главе миссии Организации Объединенных Наций по правам человека на Украине с призывом обеспечить соблюдение прав похищенного украинской спецслужбой представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка", - сказал Филипоненко журналистам.По его словам, Киев продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, "при этом пытаясь обеспечить видимость легитимности своих действий".В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756266898.html

https://ria.ru/20211022/stskk-1755767650.html

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в мире, киев, оон, луганск, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр, михаил филипоненко