https://ria.ru/20211026/donbass-1756254617.html
Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.10.2021
Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили 12 мин по пригороду подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:36
2021-10-26T10:36
2021-10-26T10:36
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 12 мин по пригороду подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 8.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Яковлевка (пригород Ясиноватой - ред.). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211026/gazoprovod-1756247570.html
https://ria.ru/20211022/stskk-1755767650.html
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в мире, оон, авдеевка, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили по пригороду Ясиноватой 12 мин, заявили в ДНР