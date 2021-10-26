https://ria.ru/20211026/donbass-1756254617.html

Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.10.2021

Украинские силовики обстреляли пригород Ясиноватой, заявили в ДНР

Украинские силовики выпустили 12 мин по пригороду подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:36

2021-10-26T10:36

2021-10-26T10:36

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 12 мин по пригороду подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 8.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Яковлевка (пригород Ясиноватой - ред.). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211026/gazoprovod-1756247570.html

https://ria.ru/20211022/stskk-1755767650.html

авдеевка

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, авдеевка, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр