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В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента

В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента

Власти учтут мнение республиканских парламентариев, которые не хотят переименовывать должность президента Татарстана, заявили в Кремле. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:52

2021-10-26T12:52

2021-10-26T15:26

политика

республика татарстан (татарстан)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Власти учтут мнение республиканских парламентариев, которые не хотят переименовывать должность президента Татарстана, заявили в Кремле.Он добавил, что речь идет не о фиксации какого-то положения де-юре, просто все участники в рамках рабочего процесса высказывают свои позиции.Накануне депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.Татарстан — единственный из 85 регионов страны, должность руководителя которого называется "президент". Сейчас ее занимает Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20210927/sroki-1751984458.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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2021

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политика, республика татарстан (татарстан), дмитрий песков, россия