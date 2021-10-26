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В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента
В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента - РИА Новости, 26.10.2021
В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента
Власти учтут мнение республиканских парламентариев, которые не хотят переименовывать должность президента Татарстана, заявили в Кремле. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:52
2021-10-26T15:26
политика
республика татарстан (татарстан)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Власти учтут мнение республиканских парламентариев, которые не хотят переименовывать должность президента Татарстана, заявили в Кремле.Он добавил, что речь идет не о фиксации какого-то положения де-юре, просто все участники в рамках рабочего процесса высказывают свои позиции.Накануне депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.Татарстан — единственный из 85 регионов страны, должность руководителя которого называется "президент". Сейчас ее занимает Рустам Минниханов.
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политика, республика татарстан (татарстан), дмитрий песков, россия
12:52 26.10.2021 (обновлено: 15:26 26.10.2021)
 
В Кремле учтут отказ Татарстана от переименования должности президента

В Кремле оценили отказ депутатов упразднить должность президента Республики Татарстан

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Власти учтут мнение республиканских парламентариев, которые не хотят переименовывать должность президента Татарстана, заявили в Кремле.

"В рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов России, но это одно из мнений", — объяснил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что речь идет не о фиксации какого-то положения де-юре, просто все участники в рамках рабочего процесса высказывают свои позиции.
Накануне депутаты Госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.
Татарстан — единственный из 85 регионов страны, должность руководителя которого называется "президент". Сейчас ее занимает Рустам Минниханов.
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