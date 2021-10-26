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Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться
Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться - РИА Новости, 26.10.2021
Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за защиту окружающей среды, число парковых зон выросло со 130... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:04
2021-10-26T15:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
михаил делягин
благоустройство
москва
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за защиту окружающей среды, число парковых зон выросло со 130 до 800, благоустроено 440 столичных улиц, а концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере города за 10 лет снизилась в 2,3 раза, сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.Открытие 26-го заседания сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.По его словам, благодарить действительно есть за что – согласно докладу вице-мэра Петра Бирюкова, за 11 лет в Москве посажено более 10 миллионов крупномерных деревьев и кустарников, 90% москвичей живут неподалеку от скверов, также число парковых зон выросло со 130 до 800.Также он отметил, что, по словам Бирюкова, население только официально выросло на 1 миллион человек, построено более 100 миллионов квадратных метров помещений, а потребление электричества выросло лишь на 1%, при этом город на 18% снизил потребление газа и полностью отказался от неэкологичных угля и мазута."Внедряя раздельный сбор мусора, власти Москвы отказались от идеи штрафов, а сделали упор на разъяснительную работу. В результате в прошлом году было отсортировано 855 тысяч тонн вторсырья – в полтора раза больше, чем в 2019, а в 2021 ожидается рост еще в 1,4 раза", - добавил Делягин.Парламентарий подчеркнул, что отчет красивый – "и ведь действительно, при всех недостатках есть чем гордиться и чему радоваться"."И – на заметку МИДу: международная организация на фоне общей лютой вражды к нам демонстративно хвалит Москву", - заключил он.
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михаил делягин, благоустройство, москва
15:04 26.10.2021 (обновлено: 15:35 26.10.2021)
 
Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться

Депутат Госдумы об оценке Европейского бюро ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМихаил Делягин
Михаил Делягин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за защиту окружающей среды, число парковых зон выросло со 130 до 800, благоустроено 440 столичных улиц, а концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере города за 10 лет снизилась в 2,3 раза, сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.
Открытие 26-го заседания сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.
"Пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вызывает все большие опасения (и не только в связи с коронавирусом) у самых разных слоев общественности, мэрия Москвы дала всем желающим наглядный мастер-класс по правильному использованию международных организаций. Директор Европейского регионального бюро поблагодарил мэра Собянина за защиту окружающей среды (которая позитивно влияет на здоровье)", - написал Делягин в своем Telegram-канале.
По его словам, благодарить действительно есть за что – согласно докладу вице-мэра Петра Бирюкова, за 11 лет в Москве посажено более 10 миллионов крупномерных деревьев и кустарников, 90% москвичей живут неподалеку от скверов, также число парковых зон выросло со 130 до 800.
"Благоустроено 440 улиц, пространство вдоль Москвы-реки благоустроено наполовину: построено или приведено в порядок 36 набережных общей протяженностью почти 65 км. Благодаря усилиям по модернизации за 10 лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере Москвы снизилась в 2,3 раза, мелких взвесей – в полтора раза. Качество водных объектов улучшилось на 40%", - уточнил депутат.
Также он отметил, что, по словам Бирюкова, население только официально выросло на 1 миллион человек, построено более 100 миллионов квадратных метров помещений, а потребление электричества выросло лишь на 1%, при этом город на 18% снизил потребление газа и полностью отказался от неэкологичных угля и мазута.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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"Внедряя раздельный сбор мусора, власти Москвы отказались от идеи штрафов, а сделали упор на разъяснительную работу. В результате в прошлом году было отсортировано 855 тысяч тонн вторсырья – в полтора раза больше, чем в 2019, а в 2021 ожидается рост еще в 1,4 раза", - добавил Делягин.
Парламентарий подчеркнул, что отчет красивый – "и ведь действительно, при всех недостатках есть чем гордиться и чему радоваться".
"И – на заметку МИДу: международная организация на фоне общей лютой вражды к нам демонстративно хвалит Москву", - заключил он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМихаил ДелягинБлагоустройствоМосква
 
 
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