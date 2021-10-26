https://ria.ru/20211026/delyagin-1756322100.html

Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться

Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться - РИА Новости, 26.10.2021

Депутат Госдумы об оценке ВОЗ благоустройства Москвы: есть чем гордиться

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за защиту окружающей среды, число парковых зон выросло со 130... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:04

2021-10-26T15:04

2021-10-26T15:35

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михаил делягин

благоустройство

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за защиту окружающей среды, число парковых зон выросло со 130 до 800, благоустроено 440 столичных улиц, а концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере города за 10 лет снизилась в 2,3 раза, сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.Открытие 26-го заседания сети Всемирной организации здравоохранения "Регионы за здоровье" состоялось в понедельник. Впервые оно проходит в российской столице.По его словам, благодарить действительно есть за что – согласно докладу вице-мэра Петра Бирюкова, за 11 лет в Москве посажено более 10 миллионов крупномерных деревьев и кустарников, 90% москвичей живут неподалеку от скверов, также число парковых зон выросло со 130 до 800.Также он отметил, что, по словам Бирюкова, население только официально выросло на 1 миллион человек, построено более 100 миллионов квадратных метров помещений, а потребление электричества выросло лишь на 1%, при этом город на 18% снизил потребление газа и полностью отказался от неэкологичных угля и мазута."Внедряя раздельный сбор мусора, власти Москвы отказались от идеи штрафов, а сделали упор на разъяснительную работу. В результате в прошлом году было отсортировано 855 тысяч тонн вторсырья – в полтора раза больше, чем в 2019, а в 2021 ожидается рост еще в 1,4 раза", - добавил Делягин.Парламентарий подчеркнул, что отчет красивый – "и ведь действительно, при всех недостатках есть чем гордиться и чему радоваться"."И – на заметку МИДу: международная организация на фоне общей лютой вражды к нам демонстративно хвалит Москву", - заключил он.

https://ria.ru/20211025/vtorsyre-1756123279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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михаил делягин, благоустройство, москва