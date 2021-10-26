Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/delo-1756255647.html
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире - РИА Новости, 26.10.2021
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире
Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:41
2021-10-26T10:41
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается на сайте управления СК РФ по региону.ГУМВД накануне сообщало, что, получив информацию о нуждающихся в помощи детях в квартире многоэтажки в поселке Осиновка, на место отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни. Полицейские освободили детей."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.По данным СК, 21 октября она оставила своих четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама ушла пить к друзьям.Добавляется, что сейчас женщина задержана.
https://ria.ru/20211014/orenburg-1754574203.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:41 26.10.2021
 
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире

В Приангарье завели дело против женщины, оставившей четверых детей в квартире без еды

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается на сайте управления СК РФ по региону.
ГУМВД накануне сообщало, что, получив информацию о нуждающихся в помощи детях в квартире многоэтажки в поселке Осиновка, на место отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни. Полицейские освободили детей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 21 октября она оставила своих четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама ушла пить к друзьям.
Добавляется, что сейчас женщина задержана.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 15:04
Мать, оставившую детей в запертой квартире, хотят лишить родительских прав
 
ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
Лента новостейМолния
Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США