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В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире

В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире - РИА Новости, 26.10.2021

В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире

Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:41

2021-10-26T10:41

2021-10-26T10:41

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается на сайте управления СК РФ по региону.ГУМВД накануне сообщало, что, получив информацию о нуждающихся в помощи детях в квартире многоэтажки в поселке Осиновка, на место отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни. Полицейские освободили детей."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.По данным СК, 21 октября она оставила своих четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама ушла пить к друзьям.Добавляется, что сейчас женщина задержана.

https://ria.ru/20211014/orenburg-1754574203.html

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия