https://ria.ru/20211026/delo-1756255647.html
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире - РИА Новости, 26.10.2021
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире
Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:41
2021-10-26T10:41
2021-10-26T10:41
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи в Иркутской области завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается на сайте управления СК РФ по региону.ГУМВД накануне сообщало, что, получив информацию о нуждающихся в помощи детях в квартире многоэтажки в поселке Осиновка, на место отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни. Полицейские освободили детей."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.По данным СК, 21 октября она оставила своих четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама ушла пить к друзьям.Добавляется, что сейчас женщина задержана.
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей детей одних в квартире
В Приангарье завели дело против женщины, оставившей четверых детей в квартире без еды
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Следователи в Иркутской области
завели уголовное дело на женщину, которая оставила своих четверых детей на несколько дней одних в квартире без еды, сообщается на сайте управления СК РФ
по региону.
ГУМВД накануне сообщало, что, получив информацию о нуждающихся в помощи детях в квартире многоэтажки в поселке Осиновка, на место отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни. Полицейские освободили детей.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
По данным СК, 21 октября она оставила своих четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире, а сама ушла пить к друзьям.
Добавляется, что сейчас женщина задержана.