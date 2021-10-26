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Губернатор Приамурья и глава Минприроды обсудили строительство дамб

Губернатор Приамурья и глава Минприроды обсудили строительство дамб - РИА Новости, 26.10.2021

Губернатор Приамурья и глава Минприроды обсудили строительство дамб

Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обсудили строительство защитных гидротехнических... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:59

2021-10-26T08:59

2021-10-26T08:59

амурская область

общество

чита

амурская область

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

михаил мишустин

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обсудили строительство защитных гидротехнических сооружений в регионе, сообщает правительство области.Минприроды ранее сообщило, что шесть регионов Дальнего Востока получат дополнительное финансирование на строительство дамб, в Амурской области это дамбы в селах Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково."В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию. Предварительная стоимость строительства составляет 5,6 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд. рублей. Мы готовы к реализации этого проекта с 2022 года", - рассказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.Глава Минприроды отметил, что последовательность финансирования уже определена."В следующем году будет завершено проектирование, а в 2023 – 2024 годах регион обеспечит строительство объектов. Моя позиция, я на этом буду настаивать, что в первую очередь нужно строить объекты, которые каждый год оказываются в зоне подтопления; нужно заканчивать с повторением одного и того же из года в год. И это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, которые получат дополнительное финансирование именно на строительство необходимых дамб", - сказал Козлов.Кроме Амурской области дополнительное финансирование пойдет на строительство гидротехнических сооружений в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, селе Ленинское Еврейской автономной области, Уссурийске Приморского края, Улан-Удэ Республики Бурятия, Чите Забайкальского края. Все эти объекты, в первую очередь необходимые для защиты населённых пунктов, обсуждали на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Южно-Сахалинске в конце июля. Председатель правительства тогда поддержал предложение главы Минприроды, на возведение дамб на Дальнем Востоке в федеральном бюджете дополнительно заложено 9 миллиардов рублей."Отмечу, что мы будем сразу работать с прокуратурой, чтобы надзорный орган держал на контроле расходование бюджетных средств", - отметил Козлов.

https://ria.ru/20211025/priamure-1756116364.html

https://ria.ru/20211020/internet-1755390949.html

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амурская область

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общество, чита, амурская область, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, василий орлов (губернатор), россия