Губернатор Приамурья и глава Минприроды обсудили строительство дамб
Губернатор Приамурья Орлов и глава Минприроды Козлов обсудили строительство дамб в регионе
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов обсудили строительство защитных гидротехнических сооружений в регионе, сообщает правительство области.
Минприроды ранее сообщило, что шесть регионов Дальнего Востока получат дополнительное финансирование на строительство дамб, в Амурской области это дамбы в селах Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково.
"В августе заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и внесение изменений в проектную документацию. Предварительная стоимость строительства составляет 5,6 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4,6 млрд. рублей. Мы готовы к реализации этого проекта с 2022 года", - рассказал Орлов, слова которого приводятся в сообщении.
Глава Минприроды отметил, что последовательность финансирования уже определена.
"В следующем году будет завершено проектирование, а в 2023 – 2024 годах регион обеспечит строительство объектов. Моя позиция, я на этом буду настаивать, что в первую очередь нужно строить объекты, которые каждый год оказываются в зоне подтопления; нужно заканчивать с повторением одного и того же из года в год. И это касается не только Амурской области, но и других дальневосточных регионов, которые получат дополнительное финансирование именно на строительство необходимых дамб", - сказал Козлов.
Кроме Амурской области дополнительное финансирование пойдет на строительство гидротехнических сооружений в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, селе Ленинское Еврейской автономной области, Уссурийске Приморского края, Улан-Удэ Республики Бурятия, Чите Забайкальского края. Все эти объекты, в первую очередь необходимые для защиты населённых пунктов, обсуждали на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Южно-Сахалинске в конце июля. Председатель правительства тогда поддержал предложение главы Минприроды, на возведение дамб на Дальнем Востоке в федеральном бюджете дополнительно заложено 9 миллиардов рублей.
"Отмечу, что мы будем сразу работать с прокуратурой, чтобы надзорный орган держал на контроле расходование бюджетных средств", - отметил Козлов.