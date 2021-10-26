https://ria.ru/20211026/covid-19-1756278336.html

Минздрав Подмосковья сообщил об обследовании на COVID пациентов с ОРВИ

Минздрав Подмосковья сообщил об обследовании на COVID пациентов с ОРВИ - РИА Новости, 26.10.2021

Минздрав Подмосковья сообщил об обследовании на COVID пациентов с ОРВИ

Пациенты с симптомами ОРВИ в Подмосковье подлежат обследованию на COVID, следует из данных минздрава региона, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:28

2021-10-26T12:28

2021-10-26T12:28

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Пациенты с симптомами ОРВИ в Подмосковье подлежат обследованию на COVID, следует из данных минздрава региона, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В настоящее время все пациенты, имеющие признаки острой респираторной вирусной инфекции, подлежат обследованию на наличие новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.В источниках указывается, что согласно санитарно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" материалом для лабораторных исследований на COVID-19 является респираторный материал (мазок из носоглотки и ротоглотки) для исследования методом полимерной цепной реакции (ПЦР), это основной этимологический метод диагностики.На основании приказа Минздрава РФ от 19.03.2020 № 198и ( с изменениями 22.07.2021) "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", экспресс-диагностика применяется при госпитализации пациента в соматический стационар по показаниям.Согласно временным методическим рекомендациям "Профилактика, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 14.10.2021, версия 13 – иммунохроматографические тесты могут применяться для экспресс-диагностики COVID-19 в ситуациях, когда проведение молекулярно-генетического тестирования МАНК (ПЦР) невозможно, в том числе в удаленных и малонаселенных регионах, или могут являться дополнительным методом диагностики.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756159053.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, коронавирус в россии