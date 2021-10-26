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Бюджет Волгоградской области на 2022 год сформирован без дефицита

Бюджет Волгоградской области на 2022 год сформирован без дефицита - РИА Новости, 26.10.2021

Бюджет Волгоградской области на 2022 год сформирован без дефицита

Бюджет Волгоградской области на 2022 год сформирован без дефицита, расходы и доход запланированы на сумму более 138 миллиардов рублей, сообщает во вторник... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:13

2021-10-26T16:13

2021-10-26T16:13

волгоградская область

общество

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Бюджет Волгоградской области на 2022 год сформирован без дефицита, расходы и доход запланированы на сумму более 138 миллиардов рублей, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, во вторник прошли публичные слушания проекта бюджета Волгоградской области на 2022-2024 годы, который представил первый заместитель губернатора региона Александр Дорждеев в онлайн-формате."Проект бюджета на 2022 год сформирован без дефицита: доходы и расходы запланированы в сумме 138,7 миллиарда рублей. В приоритете - социально значимые статьи расходов: на эти цели направят свыше 60% средств", - говорится в сообщении администрации.Отмечается, что более 22 миллиардов рублей будет направлено на индексацию действующих мер социальной поддержки: льготное обеспечение лекарствами, финансирование страховых взносов по ОМС, переселение из аварийного жилья и другое. По информации ведомства, в 2022 году на 1,8 миллиарда рублей будет увеличено финансирование региональных и национальных проектов, всего на эти цели будет выделено более 28 миллиардов рублей.По информации ведомства, в планах на ближайшие три года входит строительство трех детсадов и шести школ, завершение строительства двух корпусов в районных больницах и онкологического отделения, ремонт театра, планетария и других объектов культуры. В планах направить в течение трех лет более 14 миллиардов рублей на реализацию инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, жилищного строительства и перерабатывающих производств. Также из областного бюджета будет выделена финансовая помощь районам и городам области, в том числе и на благоустройство улиц, ремонт домов культуры, обеспечение качественной водой.Отмечается, что после общественного обсуждения проект бюджета на 2022-2024 годы поступит на рассмотрение в областную думу.

https://ria.ru/20211008/sport-1753713054.html

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волгоградская область

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общество, волгоградская область