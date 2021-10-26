https://ria.ru/20211026/bublik-1756383474.html

Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма

Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма - РИА Новости, 26.10.2021

Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма

Вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским президентом, поэтому ничего, кроме "дырки от бублика",... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:48

2021-10-26T19:48

2021-10-26T19:57

амстердам

нидерланды

республика крым

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

telegram (приложение)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским президентом, поэтому ничего, кроме "дырки от бублика", Зеленскому ожидать не приходится, сказал глава республики Сергей Аксенов.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым - в России, и вопрос этот закрыт", - сказал Аксенов на видео, распространенном в его в Telegram-канале.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.

https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

https://ria.ru/20211023/krym-1755908437.html

амстердам

нидерланды

республика крым

россия

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"Крым российский навсегда" – Аксенов записал видеоответ Зеленскому на заявление о полуострове "Крым российский навсегда" – Аксенов записал видеоответ Зеленскому на заявление о полуострове 2021-10-26T19:48 true PT0M12S

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амстердам, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, telegram (приложение), россия