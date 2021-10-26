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https://ria.ru/20211026/bublik-1756383474.html
Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма
Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма - РИА Новости, 26.10.2021
Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма
Вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским президентом, поэтому ничего, кроме "дырки от бублика",... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:48
2021-10-26T19:57
амстердам
нидерланды
республика крым
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
ситуация вокруг коллекции скифского золота
telegram (приложение)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским президентом, поэтому ничего, кроме "дырки от бублика", Зеленскому ожидать не приходится, сказал глава республики Сергей Аксенов.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым"."Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым - в России, и вопрос этот закрыт", - сказал Аксенов на видео, распространенном в его в Telegram-канале.Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.
https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html
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амстердам
нидерланды
республика крым
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60
"Крым российский навсегда" – Аксенов записал видеоответ Зеленскому на заявление о полуострове
"Крым российский навсегда" – Аксенов записал видеоответ Зеленскому на заявление о полуострове
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амстердам, нидерланды, республика крым, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, telegram (приложение), россия
19:48 26.10.2021 (обновлено: 19:57 26.10.2021)
 
Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" вместо Крыма

Губернатор Аксенов пообещал Зеленскому "дырку от бублика" после слов о "возвращении" Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Вопрос принадлежности Крыма решен на референдуме 2014 года крымчанами, точка в нем поставлена российским президентом, поэтому ничего, кроме "дырки от бублика", Зеленскому ожидать не приходится, сказал глава республики Сергей Аксенов.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".
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Вчера, 13:02
Зеленский пообещал вернуть Крым вслед за скифским золотом
"Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым - в России, и вопрос этот закрыт", - сказал Аксенов на видео, распространенном в его в Telegram-канале.
Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Скифское золото останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по решению суда. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.
Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что закон Нидерландов о культурном наследии не применим к данному делу.
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АмстердамНидерландыРеспублика КрымВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Ситуация вокруг коллекции скифского золотаTelegram (приложение)Россия
 
 
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