https://ria.ru/20211026/bolgariya-1756072806.html
В Болгарии нашли способ защитить птиц от линий электропередач
В Болгарии нашли способ защитить птиц от линий электропередач - РИА Новости, 26.10.2021
В Болгарии нашли способ защитить птиц от линий электропередач
В приморском Бургасе власти планируют проложить новую линию электропередач, которая предотвратит гибель птиц от ударов током, сообщает "Европульс". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:25
2021-10-26T03:25
2021-10-26T07:59
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В приморском Бургасе власти планируют проложить новую линию электропередач, которая предотвратит гибель птиц от ударов током, сообщает "Европульс".Часть проводов проложат под землей (например, около болот, где собирается больше всего пернатых), а другие оборудуют специальной защитой и светоотражающими отпугивателями.Бургас часто называют "городом птиц", так как в нем они делают остановку во время миграции. Из-за того, что старые линии передач могли стать причиной гибели многих пернатых, электричество приходилось отключать в некоторых районах, и местные жители оставались без света.В этом году в Болгарии также начали помогать пережить зиму престарелым аистам, которые из-за своего возраста не способны добраться до Африки. Птиц подобрали, обследовали и отправили "на пенсию" в местный зоопарк.
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болгария, бургас, новости - туризм, туризм, экология
03:25 26.10.2021 (обновлено: 07:59 26.10.2021)
В Болгарии нашли способ защитить птиц от линий электропередач
Власти Болгарии планируют оборудовать линии электропередач отпугивателями для птиц
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
В приморском Бургасе власти планируют проложить новую линию электропередач, которая предотвратит гибель птиц от ударов током, сообщает
"Европульс".
Часть проводов проложат под землей (например, около болот, где собирается больше всего пернатых), а другие оборудуют специальной защитой и светоотражающими отпугивателями.
Бургас часто называют "городом птиц", так как в нем они делают остановку во время миграции. Из-за того, что старые линии передач могли стать причиной гибели многих пернатых, электричество приходилось отключать в некоторых районах, и местные жители оставались без света.
В этом году в Болгарии также начали помогать пережить зиму престарелым аистам, которые из-за своего возраста не способны добраться до Африки. Птиц подобрали, обследовали и отправили "на пенсию" в местный зоопарк.