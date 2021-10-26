05:50 26.10.2021 (обновлено: 16:41 26.10.2021)
"Жалкая капитуляция": в США сообщили о двух провалах Байдена
NI: слабость Байдена позволила России достроить "Северный поток — 2" и унизить войска США
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.
В первую очередь их возмутило, что американский лидер "позволил" России достроить "Северный поток — 2", что, по их мнению, можно считать "жалкой капитуляцией".
"Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб (сторонник эскалации с Россией. — Прим. ред.), пообещав жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом", — считают Берман и Гилл.
Аналитики назвали это решение "странным" в контексте внутренней политики.
"Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности", — говорится в статье.
Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.
"Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии", — удивились авторы.
Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена "приняли это предложение во внимание". По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.