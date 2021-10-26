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https://ria.ru/20211026/bayden-1756234774.html
В США рассказали, как Байден дважды опозорился перед Путиным
"Жалкая капитуляция": в США сообщили о двух провалах Байдена - РИА Новости, 26.10.2021
В США рассказали, как Байден дважды опозорился перед Путиным
Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:50
2021-10-26T16:41
в мире
сша
вашингтон (город)
дональд трамп
северный поток — 2
россия
рики гилл
рассел берман
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.В первую очередь их возмутило, что американский лидер "позволил" России достроить "Северный поток — 2", что, по их мнению, можно считать "жалкой капитуляцией".Аналитики назвали это решение "странным" в контексте внутренней политики."Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности", — говорится в статье.Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена "приняли это предложение во внимание". По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.
https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html
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в мире, сша, вашингтон (город), дональд трамп, северный поток — 2, россия, рики гилл, рассел берман
05:50 26.10.2021 (обновлено: 16:41 26.10.2021)
 
"Жалкая капитуляция": в США сообщили о двух провалах Байдена

NI: слабость Байдена позволила России достроить "Северный поток — 2" и унизить войска США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.
В первую очередь их возмутило, что американский лидер "позволил" России достроить "Северный поток — 2", что, по их мнению, можно считать "жалкой капитуляцией".

"Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб (сторонник эскалации с Россией. — Прим. ред.), пообещав жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика — первым провалом", — считают Берман и Гилл.

Аналитики назвали это решение "странным" в контексте внутренней политики.
Президент США Джо Байден слушает во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
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"Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности", — говорится в статье.
Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.

"Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии", — удивились авторы.

Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена "приняли это предложение во внимание". По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.
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В миреСШАВашингтон (город)Дональд ТрампСеверный поток — 2РоссияРики ГиллРассел Берман
 
 
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