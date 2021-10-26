https://ria.ru/20211026/bayden-1756234774.html

В США рассказали, как Байден дважды опозорился перед Путиным

"Жалкая капитуляция": в США сообщили о двух провалах Байдена - РИА Новости, 26.10.2021

В США рассказали, как Байден дважды опозорился перед Путиным

Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:50

2021-10-26T05:50

2021-10-26T16:41

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сша

вашингтон (город)

дональд трамп

северный поток — 2

россия

рики гилл

рассел берман

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.В первую очередь их возмутило, что американский лидер "позволил" России достроить "Северный поток — 2", что, по их мнению, можно считать "жалкой капитуляцией".Аналитики назвали это решение "странным" в контексте внутренней политики."Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности", — говорится в статье.Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена "приняли это предложение во внимание". По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.

https://ria.ru/20210810/gazoprovod-1745199335.html

https://ria.ru/20211025/miroporyadok-1756061959.html

сша

вашингтон (город)

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), дональд трамп, северный поток — 2, россия, рики гилл, рассел берман