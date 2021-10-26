https://ria.ru/20211026/baltiysk-1756335965.html

Калининградский губернатор рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске

Калининградский губернатор рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске - РИА Новости, 26.10.2021

Калининградский губернатор рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске

В квартире дома в Балтийске, где произошел хлопок газа, никого не было, жалоба на запах газа поступила примерно за час до ЧП, сообщил губернатор Калининградской РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:09

2021-10-26T16:09

2021-10-26T16:22

происшествия

калининградская область

балтийск

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 26 окт - РИА Новости. В квартире дома в Балтийске, где произошел хлопок газа, никого не было, жалоба на запах газа поступила примерно за час до ЧП, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Ранее представитель областного управления МЧС сообщал РИА Новости, что хлопок газовоздушной смеси, по предварительным данным, произошел на втором этаже жилого дома в Балтийске, после чего возник пожар на площади около 50 квадратных метров. Пожар в настоящее время потушен."Пока предварительно то, что удалось выяснить. Поступила жалоба в "Калининградгазификацию" и потом в организацию, которая занимается обслуживанием газового хозяйства этого дома, на сильный запах газа", - рассказал Алиханов журналистам.Он добавил, что стояк был перекрыт, специалисты обошли все квартиры, посмотрели и проветрили, но в одну из квартир доступ был закрыт."Та квартира, которая была закрыта, в которую попасть не удалось, в этот момент времени - буквально час между первой жалобой на запах газа и взрывом прошел, просто не успели среагировать должным образом", - объяснил он.Алиханов добавил, что квартира находится на балансе муниципалитета, предоставлена по договору социального найма. "Наниматель жив-здоров, с ним все нормально, он был на работе. В квартире никого не было", - уточнил он.

https://ria.ru/20210911/vzryvy-1749638890.html

калининградская область

балтийск

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происшествия, калининградская область, балтийск, антон алиханов