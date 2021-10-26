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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/ay42-1756235783.html
В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "дельтой" и AY.4.2
В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "дельтой" и AY.4.2 - РИА Новости, 26.10.2021
В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "дельтой" и AY.4.2
Данных о том, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет, заявил РИА... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T06:18
2021-10-26T08:43
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
великобритания
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Данных о том, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой". Накануне стало известно о трех случаях заражения таким штаммом в Москве и Подмосковье.Он уточнил, что этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.
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общество, московская область (подмосковье), москва, великобритания, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
06:18 26.10.2021 (обновлено: 08:43 26.10.2021)
 
В Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения "дельтой" и AY.4.2

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: данных о более тяжелом течении COVID-19 при AY.4.2 нет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Данных о том, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что эта мутация может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой". Накануне стало известно о трех случаях заражения таким штаммом в Москве и Подмосковье.
"Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной "дельтой", — сказал Хафизов.
Он уточнил, что этот анализ не скорректировали на ключевые факторы, способные повлиять на результаты, такие как возраст и наличие прививки, поэтому результаты следует интерпретировать с осторожностью.
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 22:30Наука
Новый британский вариант коронавируса AY.4.2 уже в России? Чем это грозит
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваВеликобританияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКамиль Хафизов
 
 
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