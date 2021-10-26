https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html

В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год

В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год - РИА Новости, 26.10.2021

В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год

Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство"* в течение полугода, заявил замглавы... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:15

2021-10-26T17:15

2021-10-26T17:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

аль-каида

исламское государство

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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство"* в течение полугода, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол."Разведсообщество США считает, что ИГИЛ* в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через шесть-двенадцать месяцев, в то время как "Аль-Каиде"* для этого может потребоваться год или два", — сказал он на слушаниях в сенате.По словам высокопоставленного американского военного, они исходят из того, что ИГИЛ* и "Аль-Каида"* намерены "возобновить внешние операции", в том числе против США, но пока ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями."Исламское государство"* ранее объявило об ответственности группировки за взрыв на электростанции в Афганистане и подрыв мечети в Кандагаре. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы активностью террористов. В то же время российские власти рассчитывают, что талибы, пришедшие к власти летом, смогут справиться с боевиками без внешней поддержки.*Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, аль-каида, исламское государство