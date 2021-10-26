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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html
В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год
В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год - РИА Новости, 26.10.2021
В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год
Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство"* в течение полугода, заявил замглавы... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:15
2021-10-26T17:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
аль-каида
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство"* в течение полугода, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол."Разведсообщество США считает, что ИГИЛ* в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через шесть-двенадцать месяцев, в то время как "Аль-Каиде"* для этого может потребоваться год или два", — сказал он на слушаниях в сенате.По словам высокопоставленного американского военного, они исходят из того, что ИГИЛ* и "Аль-Каида"* намерены "возобновить внешние операции", в том числе против США, но пока ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями."Исламское государство"* ранее объявило об ответственности группировки за взрыв на электростанции в Афганистане и подрыв мечети в Кандагаре. Представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы активностью террористов. В то же время российские власти рассчитывают, что талибы, пришедшие к власти летом, смогут справиться с боевиками без внешней поддержки.*Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20211014/afganistan-1754499635.html
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, аль-каида, исламское государство
17:15 26.10.2021 (обновлено: 17:54 26.10.2021)
 
В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год

В Пентагоне заявили, что ИГ* в Афганистане возобновит зарубежные атаки в течение года

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Американские разведчики ожидают новых зарубежных атак боевиков афганской ячейки группировки "Исламское государство"* в течение полугода, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
"Разведсообщество США считает, что ИГИЛ* в Афганистане сможет получить такую возможность где-то через шесть-двенадцать месяцев, в то время как "Аль-Каиде"* для этого может потребоваться год или два", — сказал он на слушаниях в сенате.
По словам высокопоставленного американского военного, они исходят из того, что ИГИЛ* и "Аль-Каида"* намерены "возобновить внешние операции", в том числе против США, но пока ни одна из двух группировок не располагает такими возможностями.
"Исламское государство"* ранее объявило об ответственности группировки за взрыв на электростанции в Афганистане и подрыв мечети в Кандагаре.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы активностью террористов. В то же время российские власти рассчитывают, что талибы, пришедшие к власти летом, смогут справиться с боевиками без внешней поддержки.
*Запрещенные в России террористические организации.
Люди на рынке в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:02
В МИД выразили обеспокоенность активностью ИГ* в Афганистане
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанМинистерство обороны СШААль-КаидаИсламское государство
 
 
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