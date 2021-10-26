https://ria.ru/20211026/apellyatsiya-1756350370.html

Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*

Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"* - РИА Новости, 26.10.2021

Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*

Адвокат создателя объединения "Мужское государство"* Владислава Позднякова обжаловал решение Нижегородского областного суда о запрете организации, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:08

2021-10-26T17:08

2021-10-26T17:08

происшествия

нижегородская область

нижегородский областной суд

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Адвокат создателя объединения "Мужское государство"* Владислава Позднякова обжаловал решение Нижегородского областного суда о запрете организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Нижегородский областной суд 18 октября признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность. С требованием о запрете в суд обратилась прокуратура Нижегородской области. Административными ответчиками по делу являются незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство"*, Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Все трое в суд не явились."Апелляционная жалоба подана адвокатом Позднякова Габараевым", - заявила собеседница агентства.Выступая в суде, помощник прокурора Нижегородской области Роман Яшин заявил, что "Мужское государство"* занималось разжиганием вражды по половому и национальному признаку, проводило в соцсетях массированные информационные атаки с целью унижения женщин. Габараев же утверждал, что "Мужское государство"* создавалось для пропаганды традиционных семейных ценностей. Нападки в адрес женщин адвокат объяснил их поведением, дискредитирующим мужчин, и сказал, что за пределы интернета осуждение не выносилось.В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". В мае-июне 2018 года он создал во "ВКонтакте" сообщество, где размещал женоненавистнические фото и видео. В марте 2019 года Поздняков был освобожден от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211018/sud-1755060477.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/lebedev-1748582662.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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