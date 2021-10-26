Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*
Адвокат создателя "Мужского государства"* Позднякова обжаловал решение о запрете движения
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Адвокат создателя объединения "Мужское государство"* Владислава Позднякова обжаловал решение Нижегородского областного суда о запрете организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Нижегородский областной суд 18 октября признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность. С требованием о запрете в суд обратилась прокуратура Нижегородской области. Административными ответчиками по делу являются незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство"*, Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Все трое в суд не явились.
18 октября, 16:14Организацию "Мужское государство"* признали экстремистской
"Апелляционная жалоба подана адвокатом Позднякова Габараевым", - заявила собеседница агентства.
Выступая в суде, помощник прокурора Нижегородской области Роман Яшин заявил, что "Мужское государство"* занималось разжиганием вражды по половому и национальному признаку, проводило в соцсетях массированные информационные атаки с целью унижения женщин. Габараев же утверждал, что "Мужское государство"* создавалось для пропаганды традиционных семейных ценностей. Нападки в адрес женщин адвокат объяснил их поведением, дискредитирующим мужчин, и сказал, что за пределы интернета осуждение не выносилось.
В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". В мае-июне 2018 года он создал во "ВКонтакте" сообщество, где размещал женоненавистнические фото и видео. В марте 2019 года Поздняков был освобожден от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России