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Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*
Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"* - РИА Новости, 26.10.2021
Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*
Адвокат создателя объединения "Мужское государство"* Владислава Позднякова обжаловал решение Нижегородского областного суда о запрете организации, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:08
2021-10-26T17:08
происшествия
нижегородская область
нижегородский областной суд
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Адвокат создателя объединения "Мужское государство"* Владислава Позднякова обжаловал решение Нижегородского областного суда о запрете организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Нижегородский областной суд 18 октября признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность. С требованием о запрете в суд обратилась прокуратура Нижегородской области. Административными ответчиками по делу являются незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство"*, Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Все трое в суд не явились."Апелляционная жалоба подана адвокатом Позднякова Габараевым", - заявила собеседница агентства.Выступая в суде, помощник прокурора Нижегородской области Роман Яшин заявил, что "Мужское государство"* занималось разжиганием вражды по половому и национальному признаку, проводило в соцсетях массированные информационные атаки с целью унижения женщин. Габараев же утверждал, что "Мужское государство"* создавалось для пропаганды традиционных семейных ценностей. Нападки в адрес женщин адвокат объяснил их поведением, дискредитирующим мужчин, и сказал, что за пределы интернета осуждение не выносилось.В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". В мае-июне 2018 года он создал во "ВКонтакте" сообщество, где размещал женоненавистнические фото и видео. В марте 2019 года Поздняков был освобожден от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211018/sud-1755060477.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/lebedev-1748582662.html
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происшествия, нижегородская область, нижегородский областной суд, нижний новгород, россия
17:08 26.10.2021
 
Защита обжаловала решение суда о запрете "Мужского государства"*

Адвокат создателя "Мужского государства"* Позднякова обжаловал решение о запрете движения

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Адвокат создателя объединения "Мужское государство"* Владислава Позднякова обжаловал решение Нижегородского областного суда о запрете организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Нижегородский областной суд 18 октября признал объединение "Мужское государство"* экстремистской организацией и запретил его деятельность. С требованием о запрете в суд обратилась прокуратура Нижегородской области. Административными ответчиками по делу являются незарегистрированное межрегиональное объединение "Мужское государство"*, Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Все трое в суд не явились.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 16:14
Организацию "Мужское государство"* признали экстремистской
"Апелляционная жалоба подана адвокатом Позднякова Габараевым", - заявила собеседница агентства.
Выступая в суде, помощник прокурора Нижегородской области Роман Яшин заявил, что "Мужское государство"* занималось разжиганием вражды по половому и национальному признаку, проводило в соцсетях массированные информационные атаки с целью унижения женщин. Габараев же утверждал, что "Мужское государство"* создавалось для пропаганды традиционных семейных ценностей. Нападки в адрес женщин адвокат объяснил их поведением, дискредитирующим мужчин, и сказал, что за пределы интернета осуждение не выносилось.
В декабре 2018 года суд в Нижнем Новгороде приговорил Позднякова к двум годам лишения свободы условно за "действия экстремистской направленности". В мае-июне 2018 года он создал во "ВКонтакте" сообщество, где размещал женоненавистнические фото и видео. В марте 2019 года Поздняков был освобожден от наказания в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 16:13В России
Артемий Лебедев: больше всего на свете меня бесит "Мужское государство"
 
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