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Женщины вышли на акцию протеста в Кабуле
Женщины вышли на акцию протеста в Кабуле - РИА Новости, 26.10.2021
Женщины вышли на акцию протеста в Кабуле
Несколько женщин вновь вышли на протест в афганском Кабуле с требованием соблюдать права женского населения, талибы применили силу для разгона акции, сообщили... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:10
2021-10-26T12:10
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Несколько женщин вновь вышли на протест в афганском Кабуле с требованием соблюдать права женского населения, талибы применили силу для разгона акции, сообщили РИА Новости участницы демонстрации.Женщины скандировали такие лозунги, как "Молчание ООН - позор", "Женщины - люди", "Мы голодны". Одна из участниц акции, Шиба Руфи, по телефону рассказала агентству, что талибы дали очень ограниченное время на протест, после чего силой разогнали собравшихся."Протест был направлен на защиту прав женщин, особенно права работать в правительстве. Мы будем бороться за права женщин, пока не добьемся своего", - сказала Руфи.Другая участница протеста, назвавшаяся именем Муска, отметила, что многие женщины не присоединились к протесту из страха перед талибами."Мы настоятельно призываем ООН оказать давление на талибов, чтобы они признали права женщин", - подчеркнула она.Талибы ранее обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Женщины уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. -0-*Движение признано террористическим и запрещено в России
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
12:10 26.10.2021
 
Женщины вышли на акцию протеста в Кабуле

Женщины вышли на акцию протеста в Кабуле с требованием соблюдать их права

© Фото : @WPPN.Afg Участницы акции протеста в Кабуле
Участницы акции протеста в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : @WPPN.Afg
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КАБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Несколько женщин вновь вышли на протест в афганском Кабуле с требованием соблюдать права женского населения, талибы применили силу для разгона акции, сообщили РИА Новости участницы демонстрации.
Женщины скандировали такие лозунги, как "Молчание ООН - позор", "Женщины - люди", "Мы голодны". Одна из участниц акции, Шиба Руфи, по телефону рассказала агентству, что талибы дали очень ограниченное время на протест, после чего силой разогнали собравшихся.
"Протест был направлен на защиту прав женщин, особенно права работать в правительстве. Мы будем бороться за права женщин, пока не добьемся своего", - сказала Руфи.
Другая участница протеста, назвавшаяся именем Муска, отметила, что многие женщины не присоединились к протесту из страха перед талибами.
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Талибы заявили, что вернули женщин в здравоохранение
"Мы настоятельно призываем ООН оказать давление на талибов, чтобы они признали права женщин", - подчеркнула она.
Талибы ранее обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Женщины уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. -0-
*Движение признано террористическим и запрещено в России
 
В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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