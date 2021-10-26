https://ria.ru/20211026/adygeya-1756252306.html

В Адыгее приостановят работу досуговых заведений

В Адыгее приостановят работу досуговых заведений - РИА Новости, 26.10.2021

В Адыгее приостановят работу досуговых заведений

В Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостановят работу кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T10:23

2021-10-26T10:23

2021-10-26T10:34

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. В Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостановят работу кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Со ссылкой на данные республиканского минздрава сообщается, что еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех муниципалитетах. Из-за ухудшения эпидобстановки развёрнуты дополнительные койко-места в госпиталях, растет нагрузка на медицинский персонал. В республике госпитализировано 825 человек, 25 человек находятся в реанимации, амбулаторно лечатся свыше 1,4 тысячи человек, добавляется в релизе.По информации властей, в настоящее время пополняется запас медикаментов, временно приостановлена диспансеризация населения, лаборатории по ПЦР-исследованиям планируется перевести на трехсменную работу, школьники отправлены на каникулы."В Адыгее с 28 октября по 10 ноября приостанавливается предоставление ряда услуг: работы кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ", - сообщает пресс-служба.Добавляется также, что в ходе очередного заседания оперштаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил жестко контролировать соблюдение ограничительных мер, ношение масок в транспорте, объектах торговли и привлекать нарушителей к административной ответственности.

https://ria.ru/20211021/predpriyatiya-1755553686.html

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