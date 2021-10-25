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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Третий сезон подкаста посвящён решениям проблем в браке.
https://ria.ru/20211025/zarabotok-1756095032.html
"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи"
"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 25.10.2021
"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи"
"Новая этика" диктует новые правила. Если раньше именно мужчина приносил в "пещеру добычу", то за последние годы все изменилось. Жены все чаще зарабатывают больше мужей и это нормально. Но у некоторых семей это начинает вызывать специфические сложности. Как мужчине "успокоиться", а паре не потерять любовь под весом "мамонта", приносимого женщиной?
2021-10-25T12:00
2021-10-25T12:00
страхи
общество
семья
деньги
наталья лосева
психология
подкаст
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"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи"
"Новая этика" диктует новые правила. Если раньше именно мужчина приносил в "пещеру добычу", то за последние годы все изменилось. Жены все чаще зарабатывают больше мужей и это нормально. Но у некоторых семей это начинает вызывать специфические сложности. Как мужчине "успокоиться", а паре не потерять любовь под весом "мамонта", приносимого женщиной?
audio/mpeg
"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи"
"Новая этика" диктует новые правила. Если раньше именно мужчина приносил в "пещеру добычу", то за последние годы все изменилось. Жены все чаще зарабатывают больше мужей и это нормально. Но у некоторых семей это начинает вызывать специфические сложности. Как мужчине "успокоиться", а паре не потерять любовь под весом "мамонта", приносимого женщиной?
audio/mpeg
Куратор нового сезона подкаста "Страхи" Александр Колмановский отвечает на вопросы героя выпуска Андрея о том, как связаны деньги и супружеские отношения.04:00 "Женщина дома, а мужчина зарабатывает деньги" - культурный стереотип или генетическая обусловленность?05:20 Женщина может зарабатывать больше её мужчины при одном условии...06:00 Что делать если один партнер не доволен заработком второго?07:00 Комплексы женщин, зарабатывающих больше мужей13:50 Грань между альфонсом и мужчиной который приносит домой меньше денег, но не является "прихлебателем"14:30 "Что не развивается, то неизбежно деградирует"Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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общество, семья, деньги, наталья лосева, психология, подкаст, аудио
12:00 25.10.2021
 

"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи"

Страхи
"Жена зарабатывает больше меня. Отношения обречены?" Подкаст "Страхи"
12:00
Читать ria.ru в
"Новая этика" диктует новые правила. Если раньше именно мужчина приносил в "пещеру добычу", то за последние годы все изменилось. Жены все чаще зарабатывают больше мужей и это нормально. Но у некоторых семей это начинает вызывать специфические сложности. Как мужчине "успокоиться", а паре не потерять любовь под весом "мамонта", приносимого женщиной?
Куратор нового сезона подкаста "Страхи" Александр Колмановский отвечает на вопросы героя выпуска Андрея о том, как связаны деньги и супружеские отношения.
04:00 "Женщина дома, а мужчина зарабатывает деньги" - культурный стереотип или генетическая обусловленность?
05:20 Женщина может зарабатывать больше её мужчины при одном условии...
06:00 Что делать если один партнер не доволен заработком второго?
07:00 Комплексы женщин, зарабатывающих больше мужей
13:50 Грань между альфонсом и мужчиной который приносит домой меньше денег, но не является "прихлебателем"
14:30 "Что не развивается, то неизбежно деградирует"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиОбществоСемьяДеньгиНаталья ЛосеваПсихологияПодкаст
 
 
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