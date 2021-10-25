https://ria.ru/20211025/xiaomi-1756092816.html

Xiaomi выпустит первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 898

Xiaomi выпустит первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 898 - РИА Новости, 25.10.2021

Xiaomi выпустит первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 898

Китайская компания Xiaomi намерена первой в мире представить смартфон, работающий на процессоре Snapdragon 898. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:18

2021-10-25T11:18

2021-10-25T11:18

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Китайская компания Xiaomi намерена первой в мире представить смартфон, работающий на процессоре Snapdragon 898. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на инсайдеров.Этим смартфоном станет Xiaomi 12 — флагманское решение компании, которое придет на смену Mi 11. Модель получит изогнутый экран с минимальными рамками сверху и снизу. AMOLED-матрицу выполнят по технологии LTPO, обеспечивающей адаптивную регулировку частоты обновления от 1 до 120 Гц.О новом чипе Snapdragon 898 пока немного информации — известно, что он станет мощнее и энергоэффективнее. Xiaomi 12 получит увеличенную до 5000 мАч батарейку. Беспроводную зарядку ограничат мощностью 50 Вт, а проводная достигнет 120 Вт.Новый флагман Xiaomi должна представить уже в декабре. Стоимость трубки не раскрывается — актуальны Mi 11 на российском рынке предлагается за 80 000 рублей.

https://ria.ru/20210914/xiaomi-1749537331.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc