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Премьер Татарстана вылетит на место ЧП с домом в Набережных Челнах
Премьер Татарстана вылетит на место ЧП с домом в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021
Премьер Татарстана вылетит на место ЧП с домом в Набережных Челнах
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вылетает в Набережные Челны на место ЧП со взрывом газа в пятиэтажке, сообщила руководитель пресс-службы президента... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:48
2021-10-25T18:48
2021-10-25T18:48
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
взрыв в доме в набережных челнах
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин вылетает в Набережные Челны на место ЧП со взрывом газа в пятиэтажке, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.По данным МЧС, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."По поручению президента республики на место происшествия вылетает премьер-министр Алексей Песошин", - сказала Галимова журналистам.
https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, взрыв в доме в набережных челнах
Премьер Татарстана вылетит на место ЧП с домом в Набережных Челнах
Премьер-министр Татарстана Песошин вылетит на место ЧП с домом в Набережных Челнах