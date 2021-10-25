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В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа

В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа - РИА Новости, 25.10.2021

В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа

Одного из жильцов пострадавшего от взрыва газовоздушной смеси дома в Набережных Челнах спасли по автолестнице с пятого этажа, сообщил представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:31

2021-10-25T18:31

2021-10-25T18:31

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Одного из жильцов пострадавшего от взрыва газовоздушной смеси дома в Набережных Челнах спасли по автолестнице с пятого этажа, сообщил представитель ГУМЧС по Татарстану.По данным спасателей, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."По развернутой автолестнице спасли парня с пятого этажа", - сказал представитель ГУМЧС журналистам.

набережные челны

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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