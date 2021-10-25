https://ria.ru/20211025/vzryv-1756193751.html
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа - РИА Новости, 25.10.2021
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа
Одного из жильцов пострадавшего от взрыва газовоздушной смеси дома в Набережных Челнах спасли по автолестнице с пятого этажа, сообщил представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:31
2021-10-25T18:31
2021-10-25T18:31
происшествия
набережные челны
взрыв в доме в набережных челнах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196188_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_25731d2430ae8e85fd91e776747ee700.jpg
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Одного из жильцов пострадавшего от взрыва газовоздушной смеси дома в Набережных Челнах спасли по автолестнице с пятого этажа, сообщил представитель ГУМЧС по Татарстану.По данным спасателей, в понедельник вечером при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 были эвакуированы."По развернутой автолестнице спасли парня с пятого этажа", - сказал представитель ГУМЧС журналистам.
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756196188_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_91c2102fc7b22c2260fc7808e111d2ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, взрыв в доме в набережных челнах
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли жильца с пятого этажа
Жильца пятиэтажки в Набережных Челнах, где взорвался газ, спасли по автолестнице