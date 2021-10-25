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К месту взрыва газа в Набережных Челнах направили расчеты кинологов
К месту взрыва газа в Набережных Челнах направили расчеты кинологов - РИА Новости, 25.10.2021
К месту взрыва газа в Набережных Челнах направили расчеты кинологов
Расчеты кинологов направлены на место взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, всего на месте ЧП работают свыше 90 человек и более 30... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:17
2021-10-25T18:17
2021-10-25T18:17
происшествия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Расчеты кинологов направлены на место взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах, всего на месте ЧП работают свыше 90 человек и более 30 единиц техники, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К месту происшествия следуют кинологические расчеты", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия уже работают более 90 человек и 35 единиц техники."В готовность приведены аэромобильные группировки главного управления МЧС по Татарстану и Приволжского поисково-спасательного отряда", - добавил представитель ведомства.По данным МЧС, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах в понедельник повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. По предварительной информации, четыре человека пострадали, 32 эвакуированы.
https://ria.ru/20211025/vzryv-1756185290.html
набережные челны
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происшествия, набережные челны, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
К месту взрыва газа в Набережных Челнах направили расчеты кинологов
К месту взрыва газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах направили расчеты кинологов