https://ria.ru/20211025/vtorsyre-1756123279.html

Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью

Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью - РИА Новости, 25.10.2021

Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью

Власти Москвы планируют в этом году превзойти показатель 2020 года по количеству отсортированного вторсырья в 1,4 раза, сообщил в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:35

2021-10-25T13:35

2021-10-25T13:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Москвы планируют в этом году превзойти показатель 2020 года по количеству отсортированного вторсырья в 1,4 раза, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, полтора года назад стартовала программа раздельного сбора мусора, и власти не пошли по пути введения штрафов, а сделали ставку на разъяснительную работу - и результат не заставил себя ждать."Первым важным шагом стал серьёзный рост отсортированного вторсырья, за прошлый его было 855 тысяч тонн, что в 1,5 раза выше, чем показатель предыдущего года. В этом году мы надеемся и показатель прошлого года превзойти в 1,4 раза", - сказал Бирюков на открытии 26-го ежегодного заседания Сети ВОЗ "Регионы за здоровье".

https://ria.ru/20211022/lgoty-1755786636.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков