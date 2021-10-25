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Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью
Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью - РИА Новости, 25.10.2021
Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью
Власти Москвы планируют в этом году превзойти показатель 2020 года по количеству отсортированного вторсырья в 1,4 раза, сообщил в понедельник заместитель мэра... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:35
2021-10-25T13:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Москвы планируют в этом году превзойти показатель 2020 года по количеству отсортированного вторсырья в 1,4 раза, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, полтора года назад стартовала программа раздельного сбора мусора, и власти не пошли по пути введения штрафов, а сделали ставку на разъяснительную работу - и результат не заставил себя ждать."Первым важным шагом стал серьёзный рост отсортированного вторсырья, за прошлый его было 855 тысяч тонн, что в 1,5 раза выше, чем показатель предыдущего года. В этом году мы надеемся и показатель прошлого года превзойти в 1,4 раза", - сказал Бирюков на открытии 26-го ежегодного заседания Сети ВОЗ "Регионы за здоровье".
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москва, петр бирюков
13:35 25.10.2021 (обновлено: 13:39 25.10.2021)
 

Москва хочет превзойти показатель 2020 года по отсортированному вторсырью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Власти Москвы планируют в этом году превзойти показатель 2020 года по количеству отсортированного вторсырья в 1,4 раза, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, полтора года назад стартовала программа раздельного сбора мусора, и власти не пошли по пути введения штрафов, а сделали ставку на разъяснительную работу - и результат не заставил себя ждать.
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"Первым важным шагом стал серьёзный рост отсортированного вторсырья, за прошлый его было 855 тысяч тонн, что в 1,5 раза выше, чем показатель предыдущего года. В этом году мы надеемся и показатель прошлого года превзойти в 1,4 раза", - сказал Бирюков на открытии 26-го ежегодного заседания Сети ВОЗ "Регионы за здоровье".
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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