https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756149881.html

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах - РИА Новости, 25.10.2021

Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан введена в 84 регионах РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:36

2021-10-25T15:36

2021-10-25T15:47

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752177052_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_db24f9cc0f2f504439917b7570b2ce26.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан введена в 84 регионах РФ.Она отметила, что меры по борьбе с коронавирусом начали вводиться значительно раньше объявления нерабочих дней осенью 2021 года, в частности, глава ведомства упомянула постановления об обязательной вакцинации для определенных категорий граждан."Сегодня они приняты уже в 84 субъектах РФ совершенно обоснованно с тем, чтобы люди, которые имеют контакт с большим количеством потребителей, не могли создать им угрозу, не могли создать им риски в случае, если кто-то заразился и работает с покупателями… с кем-то еще, кому оказывают услугу", - сказала Попова в эфире Первого канала.Глава Роспотребнадзора добавила, что в регионах, где иммунизировано от COVID больше 60% населения, интенсивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек сейчас ниже, чем летом.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19