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Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах - РИА Новости, 25.10.2021
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан введена в 84 регионах РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:36
2021-10-25T15:36
2021-10-25T15:47
распространение коронавируса
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здоровье - общество
анна попова
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан введена в 84 регионах РФ.Она отметила, что меры по борьбе с коронавирусом начали вводиться значительно раньше объявления нерабочих дней осенью 2021 года, в частности, глава ведомства упомянула постановления об обязательной вакцинации для определенных категорий граждан."Сегодня они приняты уже в 84 субъектах РФ совершенно обоснованно с тем, чтобы люди, которые имеют контакт с большим количеством потребителей, не могли создать им угрозу, не могли создать им риски в случае, если кто-то заразился и работает с покупателями… с кем-то еще, кому оказывают услугу", - сказала Попова в эфире Первого канала.Глава Роспотребнадзора добавила, что в регионах, где иммунизировано от COVID больше 60% населения, интенсивный показатель заболеваемости на 100 тысяч человек сейчас ниже, чем летом.
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15:36 25.10.2021 (обновлено: 15:47 25.10.2021)
Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий ввели в 84 регионах
Попова: обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий введена в 84 регионах РФ