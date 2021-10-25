https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756085613.html
Путин поручил доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа
Путин поручил доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа - РИА Новости, 25.10.2021
Путин поручил доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа
Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T10:52
2021-10-25T10:52
2021-10-25T10:57
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 ноября доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых и переболевших COVID, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации ... наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших данным заболеванием, а также детей", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:52 25.10.2021 (обновлено: 10:57 25.10.2021)
Путин поручил доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа
Путин поручил до 15 ноября доложить о наращивании темпов вакцинации от гриппа