https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756083631.html

Митрополит Иларион призвал к обязательной вакцинации священников

Митрополит Иларион призвал к обязательной вакцинации священников - РИА Новости, 25.10.2021

Митрополит Иларион призвал к обязательной вакцинации священников

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T10:41

2021-10-25T10:41

2021-10-25T10:47

религия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса."Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей - за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он подчеркнул, что церковь не ведет специальной статистики по вакцинации среди священников или прихожан. "Я думаю, что процентное соотношение такое же, как, в целом, в обществе. И, насколько я могу судить, в целом, в обществе примерно мнение разделилось 50 на 50: половина людей либо вакцинировались, либо готовы вакцинироваться, либо они переболели, и у них достаточное количество антител. А другая половина - это те люди, которые по каким-то принципиальным соображениям не хотят вакцинироваться", - добавил архиерей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/vaktsinatsiya-1755967393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат