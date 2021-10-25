09:31 25.10.2021 (обновлено: 12:15 25.10.2021)
На Украине назвали введение визового режима с Россией нецелесообразным
Секретарь СНБО Украины Данилов назвал введение визового режима с Россией нецелесообразным
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает нецелесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.
Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина", отвечая на вопрос, какие шаги по разрыву коммуникаций с Москвой могут принять власти страны.
"Мы и так понимаем, кто к нам едет, кого мы не пускаем. Хочу сказать, эта информация достаточно специфическая, на самом деле наши пограничники колоссальное количество людей по тем или иным причинам не пропускают на нашу территорию. Какую задачу решит введение визового режима?" — заявил Данилов.
Между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Однако с 2018 года Киев ввел дополнительный контроль для въезжающих иностранцев. Попасть в страну можно только по биометрическому паспорту, а на границе необходимо сдать отпечатки пальцев. Кроме того, киевские власти не раз заявляли о намерении ввести визы для россиян.