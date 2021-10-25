https://ria.ru/20211025/ukraina-1756073418.html

На Украине назвали введение визового режима с Россией нецелесообразным

На Украине назвали введение визового режима с Россией нецелесообразным - РИА Новости, 25.10.2021

На Украине назвали введение визового режима с Россией нецелесообразным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает нецелесообразным введение визового режима с Российской Федерацией. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:31

2021-10-25T09:31

2021-10-25T12:15

в мире

киев

алексей данилов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_886f55dabeb8cc074c09520546ae9ee8.jpg

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает нецелесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.Об этом он рассказал изданию "РБК-Украина", отвечая на вопрос, какие шаги по разрыву коммуникаций с Москвой могут принять власти страны.Между Россией и Украиной действует безвизовый режим. Однако с 2018 года Киев ввел дополнительный контроль для въезжающих иностранцев. Попасть в страну можно только по биометрическому паспорту, а на границе необходимо сдать отпечатки пальцев. Кроме того, киевские власти не раз заявляли о намерении ввести визы для россиян.

https://ria.ru/20211024/trebovaniya-1756021346.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, алексей данилов, россия