https://ria.ru/20211025/ugrozy-1756093696.html

Политолог назвал угрозы Киева Москве ракетами безответственными

Политолог назвал угрозы Киева Москве ракетами безответственными - РИА Новости, 25.10.2021

Политолог назвал угрозы Киева Москве ракетами безответственными

Политолог Сергей Мельничук, комментируя заявления Киева о намерении направить на Москву свои оперативно-тактические ракеты, заявил, что власти на Украине делают РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:23

2021-10-25T11:23

2021-10-25T12:00

политика

киев

москва

нато

сергей мельничук

россия

алексей арестович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Политолог Сергей Мельничук, комментируя заявления Киева о намерении направить на Москву свои оперативно-тактические ракеты, заявил, что власти на Украине делают все более парадоксальные и безответственные заявления, касающиеся войны с Россией, игнорировать которые становится все сложней.Украина работает над своей ракетной программой, а действия властей РФ ведут к тому, что оперативно-тактические ракеты в обозримом времени в качестве паритета будут направлены на Москву, заявил ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович."Подобные высказывания прекрасно демонстрируют несколько вещей. Во-первых, украинские власти и все приближённые более не стремятся создать иллюзию суверенитета. Нет никакой альтернативы подчинению НАТО и ЕС, а иной курс, самостоятельный, возможным не представляется. Во-вторых, от такого отношения в норму вошла полная безответственность за собственные заявления. Все сложнее становится игнорировать парадоксальные требования вроде преференций по, например, газовому вопросу, при постоянном напоминании о якобы "состоянии войны"", - сказал РИА Новости Мельничук.Подобного рода заявления и проводимая властями в Киеве политика призваны компенсировать падение доверия со стороны собственного населения, считает эксперт."В-третьих, очевидным становится осознание украинских властей того, что доверие со стороны граждан упало ещё сильнее, чем раньше. Поэтому происходят попытки перекинуть ответственность за "светлое будущее" на НАТО, чтобы украинцы могли хоть на кого-то надеяться", - сказал Мельничук.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/ukraina-1756089565.html

https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html

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политика, киев, москва, нато, сергей мельничук, россия, алексей арестович