https://ria.ru/20211025/ubiystvo-1756172861.html

В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки

В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки - РИА Новости, 25.10.2021

В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки

Подозреваемый в убийстве девушки житель Орска арестован, жертва была задушена и расчленена, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:08

2021-10-25T17:08

2021-10-25T17:08

происшествия

орск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки житель Орска арестован, жертва была задушена и расчленена, сообщается на сайте СК РФ.Тело девушки было найдено в Орске 23 октября. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину, который сознался в содеянном."По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 21 октября Игорь Репин, будучи пьян, поссорился в своей квартире со знакомой, избил девушку, "после чего задушил ее, накинув на шею ремень"."С целью сокрытия следов убийства подозреваемый расчленил тело потерпевшей и оставил его части в разных местах", - добавляется в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211006/ubiystvo-1753404451.html

орск

россия

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происшествия, орск, следственный комитет россии (ск рф), россия