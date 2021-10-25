https://ria.ru/20211025/ubiystvo-1756172861.html
В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки
В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки - РИА Новости, 25.10.2021
В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки
Подозреваемый в убийстве девушки житель Орска арестован, жертва была задушена и расчленена, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:08
2021-10-25T17:08
2021-10-25T17:08
происшествия
орск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки житель Орска арестован, жертва была задушена и расчленена, сообщается на сайте СК РФ.Тело девушки было найдено в Орске 23 октября. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину, который сознался в содеянном."По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, 21 октября Игорь Репин, будучи пьян, поссорился в своей квартире со знакомой, избил девушку, "после чего задушил ее, накинув на шею ремень"."С целью сокрытия следов убийства подозреваемый расчленил тело потерпевшей и оставил его части в разных местах", - добавляется в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/ubiystvo-1753404451.html
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происшествия, орск, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки
В Орске арестовали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении девушки
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Подозреваемый в убийстве девушки житель Орска
арестован, жертва была задушена и расчленена, сообщается на сайте
СК РФ.
Тело девушки было найдено в Орске 23 октября. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего мужчину, который сознался в содеянном.
"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 октября Игорь Репин, будучи пьян, поссорился в своей квартире со знакомой, избил девушку, "после чего задушил ее, накинув на шею ремень".
"С целью сокрытия следов убийства подозреваемый расчленил тело потерпевшей и оставил его части в разных местах", - добавляется в релизе.