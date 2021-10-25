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Туризм
https://ria.ru/20211025/turtsiya-1756113347.html
Россияне, арестованные в Турции за поджог леса, просят помощи
Россияне, арестованные в Турции за поджог леса, просят помощи - РИА Новости, 25.10.2021
Россияне, арестованные в Турции за поджог леса, просят помощи
В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса, перед арестом они записали видео, в котором попросили помощи. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:02
2021-10-25T13:13
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса, перед арестом они записали видео, в котором попросили помощи."На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались потушить его, вызвали 911. По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест, и нас отправили в тюрьму", – объясняет один из туристов, Дмитрий Коршунов.По его словам, до последнего момента они не хотели обращаться за помощью, но суд быстро вынес решение о помещении россиян под стражу. "Наши бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму, скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласке, наша группа из семи человек арестована", – говорит Коршунов. Он уточняет, что это не шутка, и просит оказать поддержку.Как пояснил представитель российской дипмиссии, сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин случившегося. Он встретился с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего разбирательства.Уже в воскресенье состоялось заседание суда.Генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.
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турция, новости - туризм, туристы, туризм, отдых на море
13:02 25.10.2021 (обновлено: 13:13 25.10.2021)
 
Россияне, арестованные в Турции за поджог леса, просят помощи

Российские туристы, арестованные в Турции за поджог леса, прокомментировали обвинения

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса, перед арестом они записали видео, в котором попросили помощи.
"На пути по Ликийской тропе мы увидели пожар и пытались потушить его, вызвали 911. По дороге нас задержали местные жители и вызвали жандармов. В итоге после разбирательства суд назначил арест, и нас отправили в тюрьму", – объясняет один из туристов, Дмитрий Коршунов.
По его словам, до последнего момента они не хотели обращаться за помощью, но суд быстро вынес решение о помещении россиян под стражу.

"Наши бесплатные адвокаты не говорят даже на английском. Консульство отказывается нам помогать, мы едем в тюрьму, скоро не будет связи. Я прошу всех предать огласке, наша группа из семи человек арестована", – говорит Коршунов. Он уточняет, что это не шутка, и просит оказать поддержку.
Как пояснил представитель российской дипмиссии, сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин случившегося. Он встретился с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего разбирательства.
Уже в воскресенье состоялось заседание суда.
Генконсульство направило запрос местным властям с требованием предоставить материалы дела и обеспечить доступ к заключенным.
Нас закрывают в тюрьму – россиян судят за поджог лесов в Турции
Вчера, 11:07Туризм
В Турции задержали семерых российских туристов по подозрению в поджоге леса
 
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