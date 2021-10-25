https://ria.ru/20211025/tovarooborot-1756129560.html

ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот

ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот - РИА Новости, 25.10.2021

ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот

Россия в 2021 году активнее всего наращивает товарооборот с Китаем, Германией, Южной Кореей, Францией и Италией, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:05

2021-10-25T14:05

2021-10-25T14:05

экономика

в мире

торговля

италия

китай

южная корея

германия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/36/1562773602_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_03fe987f33ceb7bf3bf82136f48bf39b.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия в 2021 году активнее всего наращивает товарооборот с Китаем, Германией, Южной Кореей, Францией и Италией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов."С Китаем - на 30%, с Германией - на 40%. Также с Южной Кореей, Францией, Италией. То есть рост практически по всем основным нашим торговым партнерам очень активный", - сказал он.По его словам, тройка крупнейших торговый партнеров России не изменилась. "У нас ситуация по нашим торговым партнерам достаточно стабильная. Сейчас тройка лидеров такая же, как и была - это Китай, Германия и Нидерланды", - отметил собеседник агентства.По итогам января-августа товарооборот России с этими странами составил 85,9 миллиарда долларов, 35,9 миллиарда и 28,7 миллиарда соответственно.

https://ria.ru/20211025/davydov-1756119498.html

италия

китай

южная корея

германия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, торговля, италия, китай, южная корея, германия, франция, руслан давыдов, россия