https://ria.ru/20211025/tovarooborot-1756129560.html
ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот
ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот - РИА Новости, 25.10.2021
ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот
Россия в 2021 году активнее всего наращивает товарооборот с Китаем, Германией, Южной Кореей, Францией и Италией, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:05
2021-10-25T14:05
2021-10-25T14:05
экономика
в мире
торговля
италия
китай
южная корея
германия
франция
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия в 2021 году активнее всего наращивает товарооборот с Китаем, Германией, Южной Кореей, Францией и Италией, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов."С Китаем - на 30%, с Германией - на 40%. Также с Южной Кореей, Францией, Италией. То есть рост практически по всем основным нашим торговым партнерам очень активный", - сказал он.По его словам, тройка крупнейших торговый партнеров России не изменилась. "У нас ситуация по нашим торговым партнерам достаточно стабильная. Сейчас тройка лидеров такая же, как и была - это Китай, Германия и Нидерланды", - отметил собеседник агентства.По итогам января-августа товарооборот России с этими странами составил 85,9 миллиарда долларов, 35,9 миллиарда и 28,7 миллиарда соответственно.
https://ria.ru/20211025/davydov-1756119498.html
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экономика, в мире, торговля, италия, китай, южная корея, германия, франция, руслан давыдов, россия
ФТС назвала страны, с которыми у России вырос товарооборот
ФТС: Россия в 2021 году активнее всего наращивала товарооборот с Китаем и Германией