https://ria.ru/20211025/tovarooborot-1756128869.html

ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году

ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году - РИА Новости, 25.10.2021

ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году

Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей, минеральных удобрений и древесины, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:03

2021-10-25T14:03

2021-10-25T14:03

экономика

сша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

руслан давыдов

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей, минеральных удобрений и древесины, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов."США традиционно входит у нас в пятерку-семерку основных торговых партнеров - это энергоносители, минеральные удобрения, древесина. В целом товарооборот растет и за счет увеличения стоимости commodities (сырьевых товаров - ред.) - это и энергоносители, и металлы, лес и лесоматериалы, зерно, продовольствие, все эти товары очень выросли в цене", - сказал он.По данным ФТС, оборот торговли РФ и США в январе-августе подскочил на 48,7%, до 23,365 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в США составил 11,78 миллиарда долларов (рост на 70,8%), импорт в Россию из Штатов - 11,585 миллиарда (увеличение на 31,4%).Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,8% с 4,4% годом ранее.

https://ria.ru/20211025/davydov-1756119498.html

сша

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экономика, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, россия