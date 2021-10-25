Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/tovarooborot-1756128869.html
ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году
ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году - РИА Новости, 25.10.2021
ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году
Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей, минеральных удобрений и древесины, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:03
2021-10-25T14:03
экономика
сша
федеральная таможенная служба (фтс россии)
руслан давыдов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/36/1562773602_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_03fe987f33ceb7bf3bf82136f48bf39b.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей, минеральных удобрений и древесины, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов."США традиционно входит у нас в пятерку-семерку основных торговых партнеров - это энергоносители, минеральные удобрения, древесина. В целом товарооборот растет и за счет увеличения стоимости commodities (сырьевых товаров - ред.) - это и энергоносители, и металлы, лес и лесоматериалы, зерно, продовольствие, все эти товары очень выросли в цене", - сказал он.По данным ФТС, оборот торговли РФ и США в январе-августе подскочил на 48,7%, до 23,365 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в США составил 11,78 миллиарда долларов (рост на 70,8%), импорт в Россию из Штатов - 11,585 миллиарда (увеличение на 31,4%).Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,8% с 4,4% годом ранее.
https://ria.ru/20211025/davydov-1756119498.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/36/1562773602_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_ea7520d712d70c827ce5e7a6a9792991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, россия
14:03 25.10.2021
 
ФТС рассказала, за счет чего растет торговля с США в 2021 году

ФТС: Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной таможенной службы России
Здание Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия активно наращивает товарооборот с США в 2021 году за счет энергоносителей, минеральных удобрений и древесины, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
"США традиционно входит у нас в пятерку-семерку основных торговых партнеров - это энергоносители, минеральные удобрения, древесина. В целом товарооборот растет и за счет увеличения стоимости commodities (сырьевых товаров - ред.) - это и энергоносители, и металлы, лес и лесоматериалы, зерно, продовольствие, все эти товары очень выросли в цене", - сказал он.
По данным ФТС, оборот торговли РФ и США в январе-августе подскочил на 48,7%, до 23,365 миллиарда долларов. В том числе экспорт из РФ в США составил 11,78 миллиарда долларов (рост на 70,8%), импорт в Россию из Штатов - 11,585 миллиарда (увеличение на 31,4%).
Доля США в общем обороте внешней торговли России за отчетный период выросла до 4,8% с 4,4% годом ранее.
Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации Руслан Давыдов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 13:30
Руслан Давыдов: внешняя торговля России выходит на семилетний рекорд
 
ЭкономикаСШАФедеральная таможенная служба (ФТС России)Руслан ДавыдовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39На рынке во Владивостоке произошел крупный пожар
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
Лента новостейМолния
На рынке во Владивостоке произошел крупный пожарВ Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы