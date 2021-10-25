https://ria.ru/20211025/torfyanik-1756094218.html

На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом

На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом - РИА Новости, 25.10.2021

На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом

Торфяник, из-за тления которого Екатеринбург накрыло смогом, потушен, сообщает ГУМЧС по Свердловской области РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:27

2021-10-25T11:27

2021-10-25T11:29

происшествия

екатеринбург

торфяные пожары в свердловской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Торфяник, из-за тления которого Екатеринбург накрыло смогом, потушен, сообщает ГУМЧС по Свердловской областиВ Чкаловском районе Екатеринбурга был введен режим ЧС локального характера из-за начавшегося около двух недель назад торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города.В ликвидации последствий торфяного пожара были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники. Часть группировки останется на месте для недопущения повторного возгорания.Как добавляет департамент информполитики Свердловской области, в регионе действуют шесть природных пожаров на площади 93,81 гектара, все очаги локализованы. Из-за особого противопожарного режима действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.

екатеринбург

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2021

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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха 2021-10-25T11:27 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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