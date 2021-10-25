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На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом
На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом - РИА Новости, 25.10.2021
На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом
Торфяник, из-за тления которого Екатеринбург накрыло смогом, потушен, сообщает ГУМЧС по Свердловской области РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:27
2021-10-25T11:29
происшествия
екатеринбург
торфяные пожары в свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Торфяник, из-за тления которого Екатеринбург накрыло смогом, потушен, сообщает ГУМЧС по Свердловской областиВ Чкаловском районе Екатеринбурга был введен режим ЧС локального характера из-за начавшегося около двух недель назад торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города.В ликвидации последствий торфяного пожара были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники. Часть группировки останется на месте для недопущения повторного возгорания.Как добавляет департамент информполитики Свердловской области, в регионе действуют шесть природных пожаров на площади 93,81 гектара, все очаги локализованы. Из-за особого противопожарного режима действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.
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РИА Новости
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96
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Работы МЧС по проливке тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Работа на месте тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга продолжается в круглосуточном режиме. Ночью на окарауливании и проливке были задействованы 4 единицы спецтехники и 7 человек. За прошедшие сутки огнеборцами потушено 0,6 га торфяника, на утро 14 октября сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га. В проливке торфяника задействована группировка в составе 73 человек и 16 единиц спецтехники. Для подачи воды к очагам тления задействована пожарная насосная станция, обеспечивающая бесперебойное снабжение водой, проложены 5 магистральных линий, а для закачки воды вглубь торфяных пластов используются специальные торфяные стволы. Утром 14 октября на территории некоторых районов Екатеринбурга наблюдается смог. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области организовано проведение исследований качества атмосферного воздуха
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происшествия, екатеринбург, торфяные пожары в свердловской области, видео
На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Торфяник, из-за тления которого Екатеринбург накрыло смогом, потушен, сообщает ГУМЧС по Свердловской области
2021-10-25T11:27
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11:27 25.10.2021 (обновлено: 11:29 25.10.2021)
 
На Урале потушили торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом

На Урале потушили тлевший две недели торфяник, из-за которого Екатеринбург накрыло смогом

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской областиПожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга
Пожарный у тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Торфяник, из-за тления которого Екатеринбург накрыло смогом, потушен, сообщает ГУМЧС по Свердловской области
В Чкаловском районе Екатеринбурга был введен режим ЧС локального характера из-за начавшегося около двух недель назад торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города.
"Более 160 миллионов литров воды было подано на тлеющий торфяник. Последние очаги ликвидированы сегодня утром", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий торфяного пожара были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники. Часть группировки останется на месте для недопущения повторного возгорания.
Как добавляет департамент информполитики Свердловской области, в регионе действуют шесть природных пожаров на площади 93,81 гектара, все очаги локализованы. Из-за особого противопожарного режима действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены.
 
ПроисшествияЕкатеринбургТорфяные пожары в Свердловской области
 
 
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