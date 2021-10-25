Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира
Во Владивостоке трое таксистов избили и ограбили пассажира на 800 тысяч рублей
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Трое таксистов во Владивостоке подозреваются в избиении пассажира и хищении у него украшений, телефона и денег в общей сложности на 800 тысяч рублей, сообщает в понедельник УМВД РФ по Приморскому краю.
В дежурную часть поступило сообщение 39-летнего местного жителя о грабеже. Установлено, что он отправился на такси в ночной клуб, в пути внимание водителя привлек внешний вид пассажира - на нем были дорогие украшения.
"После окончания поездки он поспешил поделиться злым умыслом с двумя коллегами. Вместе они стали поджидать жертву около заведения. Воспользовавшись моментом, когда житель краевого центра останется на улице один, они подъехали и предложили подвезти его. По их плану клиент должен был уснуть в машине, но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили", - говорится в сообщении.
По данным полиции, пока мужчина находился без сознания, у него похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и определили маршрут движения злоумышленников. Часть похищенного имущества нашли в одном из ломбардов города. Нападавшими оказались местные жители 23, 25 и 27 лет.
Возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "г", "д", части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере". Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы, они заключены под стражу.
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