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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211025/svetlichnchaya-1756185955.html
Куда пропала Светличная? Всплыли новые подробности
Раскрыты детали поисков пропавшей актрисы Светличной - РИА Новости, 25.10.2021
Куда пропала Светличная? Всплыли новые подробности
Супруга сына актрисы Светланы Светличной рассказала в беседе с телеканалом 360, что семья и родственники делают все возможное, чтобы найти пропавшую. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:59
2021-10-25T23:33
культура
происшествия
москва
светлана светличная
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Супруга сына актрисы Светланы Светличной рассказала в беседе с телеканалом 360, что семья и родственники делают все возможное, чтобы найти пропавшую."Все, чем возможно, все подключены, все работают, все ищут", — заключила она.Женщина отметила, что артистка, вероятнее всего, ушла в разноцветной шубе и шляпе. Невестка также заявила, что Светличная якобы нуждается в помощи специалистов из-за проблем с памятью.Ранее в СМИ появилась информация о пропаже актрисы, предположительно, она ушла из дома 20 октября. Об исчезновении, по данным источников, ее сын сообщил в полицию, однако позже он сам сказал, что ничего не знает о местонахождении матери, но к сотрудникам правоохранительных органов не обращался. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщал, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
https://ria.ru/20211025/svetlichnaya-1756136706.html
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происшествия, москва, светлана светличная, россия
17:59 25.10.2021 (обновлено: 23:33 25.10.2021)
 
Раскрыты детали поисков пропавшей актрисы Светличной

Невестка актрисы Светличной Ольга: к ее поискам подключены абсолютно все

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКиноактриса народная артистка России Светлана Светличная
Киноактриса народная артистка России Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Супруга сына актрисы Светланы Светличной рассказала в беседе с телеканалом 360, что семья и родственники делают все возможное, чтобы найти пропавшую.
"Все, чем возможно, все подключены, все работают, все ищут", — заключила она.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 14:36Культура
Полиция проводит проверку после сообщений о пропаже Светличной
Женщина отметила, что артистка, вероятнее всего, ушла в разноцветной шубе и шляпе. Невестка также заявила, что Светличная якобы нуждается в помощи специалистов из-за проблем с памятью.
Ранее в СМИ появилась информация о пропаже актрисы, предположительно, она ушла из дома 20 октября. Об исчезновении, по данным источников, ее сын сообщил в полицию, однако позже он сам сказал, что ничего не знает о местонахождении матери, но к сотрудникам правоохранительных органов не обращался. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщал, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 16:17Культура
Светличная планирует подарить свою квартиру соседям
 
КультураПроисшествияМоскваСветлана СветличнаяРоссия
 
 
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