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Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме

Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме - РИА Новости, 25.10.2021

Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме

Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:56

2021-10-25T16:56

2021-10-25T16:56

москва

московский городской суд

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Московский городской суд работает в штатном режиме в период с 28 октября по 3 ноября 2021 года. Судебные заседания, назначенные на этот период, в том числе заседания в режиме видеоконференцсвязи, состоятся во время, указанное в судебных извещениях", - сказали в суде.Указом президента России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в стране нерабочими для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.Арбитражный суд Москвы ранее сообщил, что в эти сроки будет рассматривать только дела и материалы безотлагательного характера.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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