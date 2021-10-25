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Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме
Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме - РИА Новости, 25.10.2021
Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме
Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:56
2021-10-25T16:56
2021-10-25T16:56
москва
московский городской суд
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Московский городской суд работает в штатном режиме в период с 28 октября по 3 ноября 2021 года. Судебные заседания, назначенные на этот период, в том числе заседания в режиме видеоконференцсвязи, состоятся во время, указанное в судебных извещениях", - сказали в суде.Указом президента России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в стране нерабочими для недопущения дальнейшего распространения COVID-19.Арбитражный суд Москвы ранее сообщил, что в эти сроки будет рассматривать только дела и материалы безотлагательного характера.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московский городской суд, россия, коронавирус в россии
Мосгорсуд в нерабочие дни будет рассматривать дела в штатном режиме
Мосгорсуд будет работать в штатном режиме с 28 октября по 3 ноября