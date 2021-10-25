https://ria.ru/20211025/soyuz-1756158006.html

Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано

Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано - РИА Новости, 25.10.2021

Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано

Сообщение "Африканский союз приостановил членство Судана в организации на фоне ареста военными премьер-министра страны", вышедшее на ленту агентства в 16.06... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:09

2021-10-25T16:09

2021-10-25T17:23

судан

в мире

африка

африканский союз

ситуация в судане

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Сообщение "Африканский союз приостановил членство Судана в организации на фоне ареста военными премьер-министра страны", вышедшее на ленту агентства в 16.06 мск, аннулируется как ошибочное.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.

судан

африка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судан, в мире, африка, африканский союз, ситуация в судане