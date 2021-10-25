https://ria.ru/20211025/soyuz-1756158006.html
Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано
Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано - РИА Новости, 25.10.2021
Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано
Сообщение "Африканский союз приостановил членство Судана в организации на фоне ареста военными премьер-министра страны", вышедшее на ленту агентства в 16.06... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:09
2021-10-25T16:09
2021-10-25T17:23
судан
в мире
африка
африканский союз
ситуация в судане
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Сообщение "Африканский союз приостановил членство Судана в организации на фоне ареста военными премьер-министра страны", вышедшее на ленту агентства в 16.06 мск, аннулируется как ошибочное.Агентство приносит извинения подписчикам и читателям.
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судан, в мире, африка, африканский союз, ситуация в судане
16:09 25.10.2021 (обновлено: 17:23 25.10.2021)
Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано
Сообщение о приостановке членства Судана в Африканском союзе аннулировано