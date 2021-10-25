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Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения
Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения - РИА Новости, 25.10.2021
Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения
Россия и Швейцария пока не обсуждали изменение соглашения об избежании двойного налогообложения, планируется это сделать на межправкомиссии в ноябре, сообщил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:47
2021-10-25T16:47
экономика
нидерланды
швейцария
владимир путин
мальта
антон силуанов
алексей сазанов
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Швейцария пока не обсуждали изменение соглашения об избежании двойного налогообложения, планируется это сделать на межправкомиссии в ноябре, сообщил министр финансов Антон Силуанов.Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре говорил, что Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре."Нет. У нас будет межправкомиссия в ближайший месяц, я туда еду, беру своих специалистов, и будем обсуждать этот вопрос", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, состоялись ли уже переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.
https://ria.ru/20210607/niderlandy-1736050115.html
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экономика, нидерланды, швейцария, владимир путин, мальта, антон силуанов, алексей сазанов, россия
16:47 25.10.2021
 
Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения

Россия планирует обсудить со Швейцарией пересмотр налогового соглашения в ноябре

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Швейцария пока не обсуждали изменение соглашения об избежании двойного налогообложения, планируется это сделать на межправкомиссии в ноябре, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре говорил, что Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре.
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"Нет. У нас будет межправкомиссия в ближайший месяц, я туда еду, беру своих специалистов, и будем обсуждать этот вопрос", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, состоялись ли уже переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению.
Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.
Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.
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ЭкономикаНидерландыШвейцарияВладимир ПутинМальтаАнтон СилуановАлексей СазановРоссия
 
 
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