https://ria.ru/20211025/soglashenie-1756168217.html

Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения

Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения - РИА Новости, 25.10.2021

Россия обсудит со Швейцарией пересмотр налогового соглашения

Россия и Швейцария пока не обсуждали изменение соглашения об избежании двойного налогообложения, планируется это сделать на межправкомиссии в ноябре, сообщил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:47

2021-10-25T16:47

2021-10-25T16:47

экономика

нидерланды

швейцария

владимир путин

мальта

антон силуанов

алексей сазанов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735365667_0:138:3222:1950_1920x0_80_0_0_df91043edd5f851af974072bf17a1ca0.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Швейцария пока не обсуждали изменение соглашения об избежании двойного налогообложения, планируется это сделать на межправкомиссии в ноябре, сообщил министр финансов Антон Силуанов.Замминистра финансов Алексей Сазанов в сентябре говорил, что Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре."Нет. У нас будет межправкомиссия в ближайший месяц, я туда еду, беру своих специалистов, и будем обсуждать этот вопрос", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, состоялись ли уже переговоры со Швейцарией по налоговому соглашению.Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.Ранее Россия пересмотрела соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще Гонконг и Сингапур.

https://ria.ru/20210607/niderlandy-1736050115.html

https://ria.ru/20210414/soglashenie-1728172862.html

нидерланды

швейцария

мальта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нидерланды, швейцария, владимир путин, мальта, антон силуанов, алексей сазанов, россия